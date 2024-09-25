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ГД приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГД приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок
ГД приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок - 25.09.2024, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:31+0300
2024-09-25T14:32+0300
экономика
россия
госдума
госзакупки
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он, в частности, предоставляет Минфину России полномочия давать официальные письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о контрактной системе в госзакупках и нормативных правовых актов в этой сфере. Законопроект также предоставляет заказчикам право осуществлять несколько так называемых малых закупок однородных или идентичных товаров, работ или услуг у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Речь идет о закупках на сумму до 600 тысяч рублей и в пределах законодательно установленных ограничений годовых объемов закупок. В настоящее время контролирующие органы могут счесть такие действия заказчиков дроблением закупки и уходом от конкурентных процедур, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. В то же время предусмотрено усиление контроля за закупками у единственных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Документ обязывает заказчиков с 2025 года формировать все документы по таким контрактам в единой информационной системе в сфере закупок. Законопроект также позволяет проводить закупки для нужд двух и более заказчиков одного субъекта РФ или заказчиков муниципальных образований, находящихся на его территории, путем совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов). Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе. Помимо этого, уточняется, что офсетный контракт может быть заключен для поставки любого товара, производство которого создано, модернизировано и освоено на территории РФ. Это даст возможность закупать и поставлять по таким контрактам не только промышленную продукцию, как сейчас, но и, например, сельхозпродукцию и продукцию семеноводства.
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россия, госдума, госзакупки
Экономика, РОССИЯ, Госдума, госзакупки
14:31 25.09.2024 (обновлено: 14:32 25.09.2024)
 
ГД приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок

Госдума приняла в I чтении законопроект об оптимизации порядка госзакупок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на оптимизацию порядка закупок для государственных и муниципальных нужд.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он, в частности, предоставляет Минфину России полномочия давать официальные письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о контрактной системе в госзакупках и нормативных правовых актов в этой сфере.
Законопроект также предоставляет заказчикам право осуществлять несколько так называемых малых закупок однородных или идентичных товаров, работ или услуг у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя. Речь идет о закупках на сумму до 600 тысяч рублей и в пределах законодательно установленных ограничений годовых объемов закупок. В настоящее время контролирующие органы могут счесть такие действия заказчиков дроблением закупки и уходом от конкурентных процедур, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике.
В то же время предусмотрено усиление контроля за закупками у единственных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Документ обязывает заказчиков с 2025 года формировать все документы по таким контрактам в единой информационной системе в сфере закупок.
Законопроект также позволяет проводить закупки для нужд двух и более заказчиков одного субъекта РФ или заказчиков муниципальных образований, находящихся на его территории, путем совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов). Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе.
Помимо этого, уточняется, что офсетный контракт может быть заключен для поставки любого товара, производство которого создано, модернизировано и освоено на территории РФ. Это даст возможность закупать и поставлять по таким контрактам не только промышленную продукцию, как сейчас, но и, например, сельхозпродукцию и продукцию семеноводства.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумагосзакупки
 
 
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