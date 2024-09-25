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Российская фирма построит курорт в новой столице Индонезии, сообщили СМИ - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Российская фирма построит курорт в новой столице Индонезии, сообщили СМИ
Российская фирма построит курорт в новой столице Индонезии, сообщили СМИ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Российская фирма построит курорт в новой столице Индонезии, сообщили СМИ
Российская компания построит в новой столице Индонезии Нусантаре масштабный курорт за 19 миллионов долларов, на заложении фундамента застройки присутствовал... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T22:08+0300
2024-09-25T22:08+0300
экономика
россия
индонезия
туризм
курорт
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ДЖАКАРТА, 25 сен - ПРАЙМ. Российская компания построит в новой столице Индонезии Нусантаре масштабный курорт за 19 миллионов долларов, на заложении фундамента застройки присутствовал лично президент страны Джоко Видодо, сообщает индонезийский портал Kompas. По данным издания, Magnum Resort - это роскошный курортный проект стоимостью 300 миллиардов рупий (около 19 миллионов долларов), являющийся итогом партнерских инвестиций в новую столицу Индонезии инвесторами из российской компании Magnum Estate. "Сегодня мы заложим фундамент строительства Magnum Resort Nusantara, эксклюзивной роскошной резиденции, построенной с инвестициями примерно в 300 миллиардов рупий и построенной на 1,3 гектара земли", - заявил президент Индонезии Видодо в своей речи во время инаугурационного мероприятия в Нусантаре. По словам президента, наличие российского курорта в новой столице "обеспечит больше качественных вариантов недвижимости, а также обеспечит свободу выбора для людей, которые хотят жить в Нусантаре". "От аэропорта до столицы Нусантары дорожная дорога завершена, это займет всего около 15 минут. Я хотел бы, чтобы наши инвесторы из России знали, насколько перспективно инвестировать в столицу архипелага", - добавил Видодо. Президент также отметил, что российские инвесторы описали Нусантару как "лучшее место, которое они когда-либо видели". "Мы надеемся, что эти инвестиции покажут, что инвестиционные возможности в столице Нусантары открыты для всех, потому что она станет глобальным городом", - подытожил политик. В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
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россия, индонезия, туризм, курорт
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Туризм, курорт
22:08 25.09.2024
 
Российская фирма построит курорт в новой столице Индонезии, сообщили СМИ

Kompas: российская компания построит в новой столице Индонезии курорт за $19 млн

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Индонезия. Отдых на Бали
Зарубежные страны. Индонезия. Отдых на Бали - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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ДЖАКАРТА, 25 сен - ПРАЙМ. Российская компания построит в новой столице Индонезии Нусантаре масштабный курорт за 19 миллионов долларов, на заложении фундамента застройки присутствовал лично президент страны Джоко Видодо, сообщает индонезийский портал Kompas.
По данным издания, Magnum Resort - это роскошный курортный проект стоимостью 300 миллиардов рупий (около 19 миллионов долларов), являющийся итогом партнерских инвестиций в новую столицу Индонезии инвесторами из российской компании Magnum Estate.
"Сегодня мы заложим фундамент строительства Magnum Resort Nusantara, эксклюзивной роскошной резиденции, построенной с инвестициями примерно в 300 миллиардов рупий и построенной на 1,3 гектара земли", - заявил президент Индонезии Видодо в своей речи во время инаугурационного мероприятия в Нусантаре.
По словам президента, наличие российского курорта в новой столице "обеспечит больше качественных вариантов недвижимости, а также обеспечит свободу выбора для людей, которые хотят жить в Нусантаре".
"От аэропорта до столицы Нусантары дорожная дорога завершена, это займет всего около 15 минут. Я хотел бы, чтобы наши инвесторы из России знали, насколько перспективно инвестировать в столицу архипелага", - добавил Видодо.
Президент также отметил, что российские инвесторы описали Нусантару как "лучшее место, которое они когда-либо видели".
"Мы надеемся, что эти инвестиции покажут, что инвестиционные возможности в столице Нусантары открыты для всех, потому что она станет глобальным городом", - подытожил политик.
В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.
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