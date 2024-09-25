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Решетников назвал направления работы кабмина по замедлению инфляции

Решетников назвал направления работы кабмина по замедлению инфляции - 25.09.2024, ПРАЙМ

Решетников назвал направления работы кабмина по замедлению инфляции

Замедление инфляции является комплексной задачей, и в этой связи кабмин России ведет работу по нескольким ключевым направлениям: стимулирует предложение на... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T13:42+0300

2024-09-25T13:42+0300

2024-09-25T13:42+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции является комплексной задачей, и в этой связи кабмин России ведет работу по нескольким ключевым направлениям: стимулирует предложение на внутреннем рынке, ведет работу по приоритизации льготных программ кредитования, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Накануне глава Минэкономразвития заявил, что инфляция в РФ прошла пик в начале июля и начала замедляться. Министерство прогнозирует ее на конец текущего года на уровне 7,3%, на конец 2025 года - 4,5%. По данным Росстата, инфляция в июле в годовом выражении составила 9,13%, в августе она замедлилась до 9,05%. На 16 сентября, по оценке министерства экономического развития, инфляция в России составила 8,74% в годовом выражении. "Влияет ли на снижение инфляции только процентная ставка? Конечно, нет. Мы понимаем, что инфляция это целый комплекс вопросов. На стороне правительства, наверное, две ключевых задачи мы видим. Первое - это системная задача, которой мы занимаемся постоянно, и отдельный импульс еще с 2023 года - это экономика предложения", - сказал Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. "Мы по всем основным товарным группам проводим регулярные заседания, совещания, ведомства представляют нам программы по развитию предложения, по развитию производства. Особенно это касается пищевой промышленности. ... Разбираемся, какие-то меры дополнительные принимаем - где-то можно мерами тарифной политики, где-то инвестиционной", - сказал Решетников. "Второй момент - это субсидируемые программы. На сегодняшний момент на федеральном уровне федеральный бюджет на себя взял порядка, по разным оценкам, от 17 до 18 триллионов рублей кредитного портфеля, по которому мы субсидируем процентную ставку. ... В этой связи мы синхронизируем с Банком России сейчас, во-первых, информационный обмен, чтобы было четко понятно, сколько по этим программам будет выборка и как это будет влиять на денежно-кредитную политику. С другой стороны, вместе с министерством финансов перед нами председателем правительства поставлена задача - унифицировать подходы", - подчеркнул министр. Он пояснил, что по каким-то программам 3% - конечная ставка для заемщика, а все остальное берет на себя бюджет, по каким-то - наоборот, 3% от ключевой ставки ложится на бюджет, а все колебания - на бизнесе. "И то, и другое - не очень хорошо. Надо вырабатывать справедливое распределение рисков между бизнесом и бюджетом, с одной стороны, а с другой стороны - очень четко приоритизировать эти вещи. Потому что чем больше мы субсидируем программы и кредитование в экономике, тем больше вынужден Центральный банк поднимать ставку для той части, которая не субсидируется", - отметил он. При этом, подчеркнул Решетников, принципиальная позиция министерства заключается в том, чтобы не менять условия хоть по какой-либо программе. "Текущий период высоких процентных ставок давит на всех, и возможности субсидирования процентных ставок со стороны федерального бюджета в текущем режиме, давайте честно говорить, они ограничены. Наша задача обслужить тот 18-триллионный портфель субсидируемых кредитов, которые мы на себя взяли, бизнес нам поверил, бизнес пошел в инвестиционные проекты. Мы не вправе сейчас менять хоть по какой-то программе условия, по выданным уже кредитам, потому что мы подорвем доверие. Мы можем не поддерживать на какой-то период может быть новых, вынужденно, потому что нет ресурсов. Но по старым платить обязаны. Это принципиальная позиция министерства экономики", - сказал Решетников. Он также указал, что коллеги из Минфина эту позицию поддерживают.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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