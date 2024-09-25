https://1prime.ru/20240925/inflyatsiya-851782410.html

Инфляция в России на 23 сентября составила 8,59 процента

Инфляция в России на 23 сентября составила 8,59 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 23 сентября составила 8,59 процента

Инфляция в России на 23 сентября замедлилась до 8,59% в годовом выражении с 8,74% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:10+0300

2024-09-25T19:10+0300

2024-09-25T19:48+0300

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инфляция в россии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 сентября замедлилась до 8,59% в годовом выражении с 8,74% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По информации министерства, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе с 17 по 23 сентября составил 0,09% против 0,06% неделей ранее (дефляция на плодоовощную продукцию составила 1,4%, на остальные продукты цены выросли на 0,2% против 0,18% неделей ранее). По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12% против 0,11% неделей ранее. "Замедлился рост цен на строительные материалы (0,17%), снизились цены на бытовую химию. На легковые автомобили цены не изменились. Темпы роста цен на медикаменты составили 0,66%. На бензин темпы роста цен снизились до 0,14%, на дизель цены изменились на 0,08%", - пишут авторы обзора. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то здесь цены опустились на 0,17% на фоне снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 2,7%, добавили в министерстве.

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