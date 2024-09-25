https://1prime.ru/20240925/inflyatsiya-851783516.html
Инфляция в России за неделю составила 0,06 процента
Инфляция в России за неделю составила 0,06 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила 0,06 процента
Инфляция в России за период с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,52%, следует из публикации Росстата. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:30+0300
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экономика
россия
росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,52%, следует из публикации Росстата. "За период с 17 по 23 сентября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала сентября – 100,24%, с начала года – 105,52%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 1,4% после 1,5% на прошлой отчетной неделе. В частности, капуста подешевела на 6,5%, картофель - на 3,9%, морковь - на 3,1%, свекла - на 2,5%, лук - на 2% и яблоки - на 1,9%. Выросли цены на помидоры - на 1,2%, бананы - на 0,9% и огурцы - на 0,6%. На неделе с 17 по 23 сентября подорожали: сливочное масло - на 1,3%, сметана - на 1%, стерилизованное молоко - на 0,8%, мука - на 0,6%, свинина, мясные консервы для детского питания, молоко пастеризованное и подсолнечное масло - на 0,5%, сыры, пшеничный хлеб и пшено - на 0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия - на 0,3%, говядина, баранина, мороженая рыба, творог, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель, рис и чай - на 0,2%, яйца и печенье - на 0,1% Подешевели овощные консервы для детского питания - на 0,9%, сахар - на 0,7%, вареные колбасы и гречка - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, мясо кур и маргарин - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетную бумагу - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, хозяйственное мыло, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 17 по 23 сентября подорожали на 1,1%, а электропылесосы и телевизоры подешевели – на 0,2% и 0,1% соответственно. Стоимость как нового отечественного, так и иностранного автомобиля не изменилась. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо выросли на 0,1%. Цена перелета в салоне экономического класса снизилась на 2,7%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, противовирусный "Эргоферон" подорожал на 1,2%, поливитамины и средство от кашля "Ренгалин" - на 0,8%, анальгин, комбинированные анальгетики, аллохол - на 0,7%, корвалол - на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,5%, препарат "Нимесулид" - на 0,4%, валидол - на 0,2%.
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россия, росстат, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,52%, следует из публикации Росстата.
"За период с 17 по 23 сентября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала сентября – 100,24%, с начала года – 105,52%", - говорится в документе.
Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 1,4% после 1,5% на прошлой отчетной неделе. В частности, капуста подешевела на 6,5%, картофель - на 3,9%, морковь - на 3,1%, свекла - на 2,5%, лук - на 2% и яблоки - на 1,9%. Выросли цены на помидоры - на 1,2%, бананы - на 0,9% и огурцы - на 0,6%.
На неделе с 17 по 23 сентября подорожали: сливочное масло - на 1,3%, сметана - на 1%, стерилизованное молоко - на 0,8%, мука - на 0,6%, свинина, мясные консервы для детского питания, молоко пастеризованное и подсолнечное масло - на 0,5%, сыры, пшеничный хлеб и пшено - на 0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия - на 0,3%, говядина, баранина, мороженая рыба, творог, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель, рис и чай - на 0,2%, яйца и печенье - на 0,1%
Подешевели овощные консервы для детского питания - на 0,9%, сахар - на 0,7%, вареные колбасы и гречка - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, мясо кур и маргарин - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетную бумагу - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, хозяйственное мыло, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,1%.
Смартфоны на неделе с 17 по 23 сентября подорожали на 1,1%, а электропылесосы и телевизоры подешевели – на 0,2% и 0,1% соответственно. Стоимость как нового отечественного, так и иностранного автомобиля не изменилась. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо выросли на 0,1%. Цена перелета в салоне экономического класса снизилась на 2,7%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, противовирусный "Эргоферон" подорожал на 1,2%, поливитамины и средство от кашля "Ренгалин" - на 0,8%, анальгин, комбинированные анальгетики, аллохол - на 0,7%, корвалол - на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,5%, препарат "Нимесулид" - на 0,4%, валидол - на 0,2%.
Инфляция в России на 23 сентября составила 8,59 процента