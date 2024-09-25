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Мишустин оценил роль КамАЗа в укреплении технологического суверенитета РФ

Мишустин оценил роль КамАЗа в укреплении технологического суверенитета РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил роль КамАЗа в укреплении технологического суверенитета РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил роль КамАЗа в укреплении промышленного и технологического суверенитета России. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:58+0300

2024-09-25T10:58+0300

2024-09-25T11:11+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил роль КамАЗа в укреплении промышленного и технологического суверенитета России. Мишустин на встрече с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным отметил, что "практически сегодня" количество произведенных грузовых автомобилей превысило 2,5 миллиона штук. "Прошу вас передать всему многотысячному коллективу КамАЗа самые искренние поздравления, благодарность за эффективную и качественную работу по укреплению в том числе промышленного и технологического суверенитета нашей страны. Это задачи, которые перед нами ставит наш президент", - отметил Мишустин.КамАЗ работает ритмично, на сегодняшний день предприятие выпустило уже более 2,5 миллиона грузовых автомобилей, добавил российский премьер.В ходе встречи Мишустин отметил, что КамАЗ является одной из крупнейших в мире автомобильных компаний, которая выпускает грузовики, автобусы, электробусы и другие виды транспорта."Конечно, славится она своими грузовыми автомобилями, которые все знают по их качеству и известности в мире. И уже на сегодняшний день перевалило их количество за 2,5 миллиона", - сказал Мишустин.Глава правительства поздравил коллектив предприятия с таким достижением."Без сомнения, свой весомейший вклад в то, что сегодня КамАЗ ритмично работает, внесли в том числе и руководитель Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов - знаю, как он внимательно к этому относится. И, конечно, необходимо сказать о той роли, которую сыграл (бывший глава Татарстан) Минтимер Шарипович Шаймиев", - добавил Мишустин.

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россия, михаил мишустин