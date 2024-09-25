https://1prime.ru/20240925/kampaniya-851761384.html

В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией

В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией - 25.09.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией

Привлечение главы киевского режима Владимира Зеленского к предвыборной кампании на пост президента США демократки Камалы Харрис негативно влияет на поддержку... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T08:25+0300

2024-09-25T08:25+0300

2024-09-25T08:25+0300

политика

владимир зеленский

выборы в сша

камала харрис

демократическая партия сша

украина

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Привлечение главы киевского режима Владимира Зеленского к предвыборной кампании на пост президента США демократки Камалы Харрис негативно влияет на поддержку Киева среди американцев, сообщает издание National Review."Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, <...> даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.Журнал также добавил, что штаб Демократической партии своими действиями стремится привлечь поддержку электората экс-кандидата от республиканцев Никки Хэйли, активно поддерживающей Украину. Однако, отмечает издание, своими действиями демократы лишь ухудшают мнение граждан о киевском режиме."Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки", — заключили авторы, добавив, что Украина стала жертвой президентской кампании Штатов.

https://1prime.ru/20240925/zavod-851761157.html

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владимир зеленский, выборы в сша, камала харрис, демократическая партия сша, украина