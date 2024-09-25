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В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией
В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией - 25.09.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией
Привлечение главы киевского режима Владимира Зеленского к предвыборной кампании на пост президента США демократки Камалы Харрис негативно влияет на поддержку... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T08:25+0300
2024-09-25T08:25+0300
политика
владимир зеленский
выборы в сша
камала харрис
демократическая партия сша
украина
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Привлечение главы киевского режима Владимира Зеленского к предвыборной кампании на пост президента США демократки Камалы Харрис негативно влияет на поддержку Киева среди американцев, сообщает издание National Review."Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, &lt;...&gt; даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.Журнал также добавил, что штаб Демократической партии своими действиями стремится привлечь поддержку электората экс-кандидата от республиканцев Никки Хэйли, активно поддерживающей Украину. Однако, отмечает издание, своими действиями демократы лишь ухудшают мнение граждан о киевском режиме."Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки", — заключили авторы, добавив, что Украина стала жертвой президентской кампании Штатов.
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владимир зеленский, выборы в сша, камала харрис, демократическая партия сша, украина
Политика, Владимир Зеленский, выборы в США, Камала Харрис, Демократическая партия США, УКРАИНА
08:25 25.09.2024
 
В США рассказали, как Харрис вредит Украине своей предвыборной кампанией

NR: Зеленский вредит Украине, работая на предвыборную кампанию Харрис

© Фото : Lawrence Jackson/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : Lawrence Jackson/Official White House Photo
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Привлечение главы киевского режима Владимира Зеленского к предвыборной кампании на пост президента США демократки Камалы Харрис негативно влияет на поддержку Киева среди американцев, сообщает издание National Review.
"Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, <...> даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.
Журнал также добавил, что штаб Демократической партии своими действиями стремится привлечь поддержку электората экс-кандидата от республиканцев Никки Хэйли, активно поддерживающей Украину. Однако, отмечает издание, своими действиями демократы лишь ухудшают мнение граждан о киевском режиме.
"Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки", — заключили авторы, добавив, что Украина стала жертвой президентской кампании Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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ПолитикаВладимир Зеленскийвыборы в СШАКамала ХаррисДемократическая партия СШАУКРАИНА
 
 
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