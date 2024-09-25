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Не все так гладко: Китай начал масштабную раздачу денег бедным - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/kitay-851772163.html
Не все так гладко: Китай начал масштабную раздачу денег бедным
Не все так гладко: Китай начал масштабную раздачу денег бедным - 25.09.2024, ПРАЙМ
Не все так гладко: Китай начал масштабную раздачу денег бедным
Китай объявил о предоставлении единовременной помощи людям, живущим в крайней бедности всего через день после обнародования масштабной программы стимулирования... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:25+0300
2024-09-25T14:26+0300
экономика
китай
экономика китая
смягчение
раздача денег
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Китай объявил о предоставлении единовременной помощи людям, живущим в крайней бедности всего через день после обнародования масштабной программы стимулирования второй по величине экономики в мире, пишет Bloomberg.Министерство финансов и Министерство по гражданским делам выделят субсидии на проживание социально незащищенным группам населения, включая самых бедныхисиротбуквально в течение нескольких дней. Местные власти должны обеспечить, чтобы средства дошли до адресатов до 1 октября, годовщины основания КНР.Сумма выплат пока неизвестна, но в любом случае предоставление подобных субсидий необычно для властей страны, ведь буквально на днях было анонсировано значительное снижение ставок и меры смягчения, направленные напрекращение экономического спада, пишет издание.В апреле этого года власти КНР уже выделили 154,7 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов) на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в условиях крайней нищеты, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране насчитывалось 4,74миллиона человек, живущих вусловиях крайней нищеты, подсчитали в Министерстве по гражданским делам.День образования КНР-одинизсамыхважныхпраздников вКитае, который обычноознаменован массовыми путешествиями ипотреблением.Носпадв секторе недвижимости имрачная ситуация на рынке труда негативно сказались на расходах, что заставило пойти на прямое бюджетное вмешательство дляулучшения настроений.Китайские чиновники надеются, что раздача наличных домохозяйствам увеличит потребительские расходы.Теперь в центре внимания теперь находится Министерство финансов. В ближайшие несколько дней могут быть приняты дополнительные финансовые меры, поскольку политбюро КНР собирается на заседание в преддверии недельных каникул.
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китай, экономика китая, смягчение, раздача денег
Экономика, КИТАЙ, экономика Китая, смягчение, раздача денег
14:25 25.09.2024 (обновлено: 14:26 25.09.2024)
 
Не все так гладко: Китай начал масштабную раздачу денег бедным

Bloomberg: Китай объявил о необычных выплатах бедным, чтобы поддержать спрос

© Soo Hoo Zheyang%Китайский новый год
%Китайский новый год
© Soo Hoo Zheyang
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Китай объявил о предоставлении единовременной помощи людям, живущим в крайней бедности всего через день после обнародования масштабной программы стимулирования второй по величине экономики в мире, пишет Bloomberg.
Министерство финансов и Министерство по гражданским делам выделят субсидии на проживание социально незащищенным группам населения, включая самых бедныхисиротбуквально в течение нескольких дней. Местные власти должны обеспечить, чтобы средства дошли до адресатов до 1 октября, годовщины основания КНР.
Сумма выплат пока неизвестна, но в любом случае предоставление подобных субсидий необычно для властей страны, ведь буквально на днях было анонсировано значительное снижение ставок и меры смягчения, направленные напрекращение экономического спада, пишет издание.
В апреле этого года власти КНР уже выделили 154,7 миллиарда юаней (22 миллиарда долларов) на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в условиях крайней нищеты, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране насчитывалось 4,74миллиона человек, живущих вусловиях крайней нищеты, подсчитали в Министерстве по гражданским делам.
День образования КНР-одинизсамыхважныхпраздников вКитае, который обычноознаменован массовыми путешествиями ипотреблением.Носпадв секторе недвижимости имрачная ситуация на рынке труда негативно сказались на расходах, что заставило пойти на прямое бюджетное вмешательство дляулучшения настроений.Китайские чиновники надеются, что раздача наличных домохозяйствам увеличит потребительские расходы.
Теперь в центре внимания теперь находится Министерство финансов. В ближайшие несколько дней могут быть приняты дополнительные финансовые меры, поскольку политбюро КНР собирается на заседание в преддверии недельных каникул.
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ЭкономикаКИТАЙэкономика Китаясмягчениераздача денег
 
 
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