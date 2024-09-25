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Китай отверг обвинения США в якобы поставках оружия России
Китай отверг обвинения США в якобы поставках оружия России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Китай отверг обвинения США в якобы поставках оружия России
Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отвергла обвинения США в адрес КНР из-за якобы поставок им России оружия или товаров... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T22:16+0300
2024-09-25T22:16+0300
2024-09-25T22:46+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отвергла обвинения США в адрес КНР из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как его компоненты. Об этом она заявила в комментарии американскому изданию Newsweek.По ее словам, Пекин не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и строго контролирует товары двойного назначения. Эти действия заслужили широкое признание со стороны международного сообщества, добавила она. Лю Пэнъюй отметила, что торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка, при этом она не имеет нацеленности на третьи государства. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Пекин напрямую оказывает военную помощь Москве в связи с проведением СВО на Украине. Отвечая на это, Лю Пэнъюй заявила агентству РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит Вашингтон не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой. В Китае неоднократно заявляли, что в отношении ситуации на Украине страна придерживается объективной и справедливой позиции, ведет активную работу над продвижением мира и переговоров. Китайские власти неоднократно опровергали заявления западных СМИ и политиков о якобы поставках оружия РФ.
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россия, китай, сша, поставки вооружений
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, поставки вооружений
Китай отверг обвинения США в якобы поставках оружия России
Лю Пэнъюй: Китай отвергает обвинения США в якобы поставках оружия России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отвергла обвинения США в адрес КНР из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как его компоненты. Об этом она заявила в комментарии американскому изданию Newsweek.
По ее словам, Пекин не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и строго контролирует товары двойного назначения. Эти действия заслужили широкое признание со стороны международного сообщества, добавила она.
Лю Пэнъюй отметила, что торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка, при этом она не имеет нацеленности на третьи государства.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил, что власти США не видят свидетельств того, что Пекин напрямую оказывает военную помощь Москве в связи с проведением СВО на Украине. Отвечая на это, Лю Пэнъюй заявила агентству РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит Вашингтон не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.
В Китае неоднократно заявляли, что в отношении ситуации на Украине страна придерживается объективной и справедливой позиции, ведет активную работу над продвижением мира и переговоров. Китайские власти неоднократно опровергали заявления западных СМИ и политиков о якобы поставках оружия РФ.
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