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"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине
"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине
Новая конференция по украинскому конфликту могла бы стать успешной, если бы в ней были задействованы обе стороны, а также имелся конкретный план, считает глава... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T05:55+0300
2024-09-25T05:55+0300
политика
петер сийярто
мирные переговоры
россия
украина
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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Новая конференция по украинскому конфликту могла бы стать успешной, если бы в ней были задействованы обе стороны, а также имелся конкретный план, считает глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом он рассказал РИА Новости."Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – объяснил министр на полях Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день эти условия не соблюдаются, а потому в проведении конференции нет смысла.Глава МИД Венгрии также оценил "план победы" Зеленского, уточнив, что любой мирный план имеет право на существование, а потому его стоит вынести на обсуждение. Так, добавил Сийярто, даже проекты коллег из Китая или Бразилии должны быть рассмотрены.
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петер сийярто, мирные переговоры, россия, украина
Политика, Петер Сийярто, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
05:55 25.09.2024
 
"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине

Сийярто: условий для успешной конференции по Украине нет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Новая конференция по украинскому конфликту могла бы стать успешной, если бы в ней были задействованы обе стороны, а также имелся конкретный план, считает глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом он рассказал РИА Новости.
"Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – объяснил министр на полях Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день эти условия не соблюдаются, а потому в проведении конференции нет смысла.
Глава МИД Венгрии также оценил "план победы" Зеленского, уточнив, что любой мирный план имеет право на существование, а потому его стоит вынести на обсуждение. Так, добавил Сийярто, даже проекты коллег из Китая или Бразилии должны быть рассмотрены.
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ПолитикаПетер Сийяртомирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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