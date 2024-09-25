https://1prime.ru/20240925/konferentsiya-851759528.html

"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине

"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Не вижу аппетита": Сийярто оценил перспективы конференции по Украине

Новая конференция по украинскому конфликту могла бы стать успешной, если бы в ней были задействованы обе стороны, а также имелся конкретный план, считает глава... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T05:55+0300

2024-09-25T05:55+0300

2024-09-25T05:55+0300

политика

петер сийярто

мирные переговоры

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4036489cf0f138f5c7c72841301ceeac.jpg

ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Новая конференция по украинскому конфликту могла бы стать успешной, если бы в ней были задействованы обе стороны, а также имелся конкретный план, считает глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом он рассказал РИА Новости."Во-первых, за столом переговоров должны присутствовать обе воюющие стороны. Во-вторых, должен быть план, который можно обсуждать. На данный момент я не вижу особого аппетита у тех, кто говорит о мирной конференции, видеть обе стороны за столом переговоров. Я не вижу компромиссного плана, с помощью которого можно было бы провести переговоры", – объяснил министр на полях Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что на сегодняшний день эти условия не соблюдаются, а потому в проведении конференции нет смысла.Глава МИД Венгрии также оценил "план победы" Зеленского, уточнив, что любой мирный план имеет право на существование, а потому его стоит вынести на обсуждение. Так, добавил Сийярто, даже проекты коллег из Китая или Бразилии должны быть рассмотрены.

https://1prime.ru/20240924/vuchich-851758413.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, мирные переговоры, россия, украина