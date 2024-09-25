Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240925/konflikt-851762005.html
Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине
Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ
Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине
Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения украинского конфликта, несмотря на различия в стратегических выгодах государств, считает турецкий... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:14+0300
2024-09-25T09:14+0300
политика
украина
турция
россия
интересы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения украинского конфликта, несмотря на различия в стратегических выгодах государств, считает турецкий политический аналитик Энгин Озер. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что "определенные лобби" поспособствовали несостоятельности мирных переговоров по разрешению конфликта Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году. "Можно говорить о трех государствах, которые хотят продолжения войны на Украине. Выгоды, которые эти три страны получают от продолжения конфликта, весьма отличаются друг от друга", - подчеркнул эксперт.Он считает, что одним из ключевых врагов Москвы остается активно продвигающий политику санкционной изоляции Лондон. При этом Британия имеет определенные интересы на Южном Кавказе, Украине и особенно в Центральной Азии. Для достижения поставленных целей британцы вынуждены держать Россию в изоляции, добавил Озер.Помимо этого, Франция намерена расширить свое политическое влияние в Грузии, Армении и некоторых странах Центральной Азии, а Израиль заинтересован в снижении военного и политического влияния России на Ближнем Востоке, а также в прекращении поддержки таких стран, как Сирия.
https://1prime.ru/20240925/zavod-851761157.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, турция, россия, интересы
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, интересы
09:14 25.09.2024
 
Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине

Озер: Британия, Франция и Израиль хотят продолжения конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения украинского конфликта, несмотря на различия в стратегических выгодах государств, считает турецкий политический аналитик Энгин Озер. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что "определенные лобби" поспособствовали несостоятельности мирных переговоров по разрешению конфликта Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.
"Можно говорить о трех государствах, которые хотят продолжения войны на Украине. Выгоды, которые эти три страны получают от продолжения конфликта, весьма отличаются друг от друга", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что одним из ключевых врагов Москвы остается активно продвигающий политику санкционной изоляции Лондон. При этом Британия имеет определенные интересы на Южном Кавказе, Украине и особенно в Центральной Азии. Для достижения поставленных целей британцы вынуждены держать Россию в изоляции, добавил Озер.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
"Ужасный ход". В США назвали последствия визита Зеленского
08:06
Помимо этого, Франция намерена расширить свое политическое влияние в Грузии, Армении и некоторых странах Центральной Азии, а Израиль заинтересован в снижении военного и политического влияния России на Ближнем Востоке, а также в прекращении поддержки таких стран, как Сирия.
 
ПолитикаУКРАИНАТУРЦИЯРОССИЯинтересы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала