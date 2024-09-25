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Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине

Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине - 25.09.2024, ПРАЙМ

Турецкий эксперт назвал три страны, которым выгоден конфликт на Украине

Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения украинского конфликта, несмотря на различия в стратегических выгодах государств, считает турецкий... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:14+0300

2024-09-25T09:14+0300

2024-09-25T09:14+0300

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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения украинского конфликта, несмотря на различия в стратегических выгодах государств, считает турецкий политический аналитик Энгин Озер. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что "определенные лобби" поспособствовали несостоятельности мирных переговоров по разрешению конфликта Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году. "Можно говорить о трех государствах, которые хотят продолжения войны на Украине. Выгоды, которые эти три страны получают от продолжения конфликта, весьма отличаются друг от друга", - подчеркнул эксперт.Он считает, что одним из ключевых врагов Москвы остается активно продвигающий политику санкционной изоляции Лондон. При этом Британия имеет определенные интересы на Южном Кавказе, Украине и особенно в Центральной Азии. Для достижения поставленных целей британцы вынуждены держать Россию в изоляции, добавил Озер.Помимо этого, Франция намерена расширить свое политическое влияние в Грузии, Армении и некоторых странах Центральной Азии, а Израиль заинтересован в снижении военного и политического влияния России на Ближнем Востоке, а также в прекращении поддержки таких стран, как Сирия.

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украина, турция, россия, интересы