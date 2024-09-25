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Эксперт призвал разделить торги криптовалютой в России

Эксперт призвал разделить торги криптовалютой в России - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт призвал разделить торги криптовалютой в России

Торги криптовалютой в России должны быть разделены на две площадки - внебиржевую для трансграничных платежей и биржевую для розничных инвесторов, считает... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:25+0300

2024-09-25T17:25+0300

2024-09-25T17:25+0300

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рынок криптовалюты

биржевые торги

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Торги криптовалютой в России должны быть разделены на две площадки - внебиржевую для трансграничных платежей и биржевую для розничных инвесторов, считает начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги криптовалютой и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ определит организации, которые будут выполнять функции торговых площадок. "Это (организатор торгов – ред.) должна быть не Мосбиржа и не "СПБ Биржа", а отдельная площадка, где должно быть две секции. На первой будут торги криптой для трансграничных платежей. И это будет, скорее всего, внебиржевой рынок, потому что крупные экспортеры вряд ли будут оплачивать долгосрочные контракты на основе волатильной биржевой цены. Вторая секция - биржевая, для розничных инвесторов, где можно будет совершать такие операции", - сказал эксперт журналистам на пресс-завтраке. Скорее всего, в 2025 году будет обнародован список уполномоченных организаций, которые будут проводить внешнеторговые транзакции, и список криптовалют, которые будут легализованы, считает Абелев. "А дальше, в 2026-27 годах, появится и такая площадка", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20240923/dagestan-851731604.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок криптовалюты, биржевые торги