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ЕС увеличил экспорт лекарств в Россию до максимума с марта 2023 года

ЕС увеличил экспорт лекарств в Россию до максимума с марта 2023 года - 25.09.2024, ПРАЙМ

ЕС увеличил экспорт лекарств в Россию до максимума с марта 2023 года

Россия в июле нарастила ввоз фармацевтической продукции из ЕС до максимальных с марта 2023 года 926 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:18+0300

2024-09-25T14:18+0300

2024-09-25T14:18+0300

экономика

россия

ес

лекарства

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия в июле нарастила ввоз фармацевтической продукции из ЕС до максимальных с марта 2023 года 926 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. За месяц закупки выросли в 1,4 раза, а за год - на треть. Июльский объем стал крупнейшим с начала весны 2023 года, когда в Россию было ввезено этой продукции на 957 миллионов евро. Основным продавцом традиционно была Германия: ее поставки за месяц увеличились в 1,7 раза, до 243 миллионов евро. Бельгия осталась второй с экспортом на 118 миллионов евро против 101 миллиона месяцем ранее. Тройку лидеров замыкают Нидерланды, несмотря на снижение продаж на 2% - до 83 миллионов евро. Среди крупных поставщиков самый серьезный рост поставок лекарств в Россию зафиксировала Италия - вчетверо, до 78 миллионов евро. Почти втрое увеличила экспорт Австрия - до 52 миллионов евро, вдвое - Швеция, до 82 миллионов евро.

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россия, ес, лекарства