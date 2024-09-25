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Исследование: желаемый лимит кредитных карт россиян значительно увеличился

Исследование: желаемый лимит кредитных карт россиян значительно увеличился - 25.09.2024, ПРАЙМ

Исследование: желаемый лимит кредитных карт россиян значительно увеличился

Россияне в среднем хотят получить кредитную карту с лимитом 267 тысяч рублей, но одобряют им чаще всего не более 100 тысяч рублей, поделились данными... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T06:57+0300

2024-09-25T06:57+0300

2024-09-25T06:57+0300

лимит по кредитным картам

россия

опрос

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем хотят получить кредитную карту с лимитом 267 тысяч рублей, но одобряют им чаще всего не более 100 тысяч рублей, поделились данными исследования с РИА Новости эксперты маркетплейса "Сравни". Исследование было проведено методом онлайн-панели среди 1200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России в период с начала 2023 года по август 2024 года включительно. "Аналитики финансового маркетплейса "Сравни" изучили спрос на кредитные карты и данные об одобрении таких заявок банками... По статистике "Сравни", в 2023 году средний лимит, который запрашивали пользователи в заявках на кредитные карты, составил 243 тысячи рублей. В 2024 году средний желаемый лимит стал больше и составил 267 тысяч рублей", - говорится в исследовании. При этом, как отмечается, карты с таким лимитом получили только 5,4% заемщиков. Более того, в 2024 году доля одобрений снизилась по сравнению с прошлым годом и выдача карт была одобрена только по 24% заявок. Пик одобрений пришелся на июль, когда банки одобрили 34% заявок на кредитные карты, а в августе доля одобрений составила 27%, отмечают аналитики. "Более чем в половине (57%) случаев банки выдавали карты с кредитным лимитом от 10 до 50 тысяч рублей. На втором месте по распространенности - карты с лимитом 50 до 100 тысяч рублей, такой был одобрен 18% пользователей", - уточняется в материалах. Большинство респондентов (39%) сообщили, что пользуются кредитными картами для оплаты повседневных расходов. А 31% опрошенных указали, что не пользуются кредитной картой и хранят ее на всякий случай. При этом 16% участников опроса оплачивают кредиткой непредвиденные расходы. Остальные 14% используют кредитки для запланированных крупных покупок, таких как покупка мебели или бытовой техники. Более половины опрошенных (55%) сообщили, что кредитный лимит их карты составляет более 100 тысяч рублей. У 19% респондентов кредитный лимит составляет менее 30 тысяч рублей. А 18% сказали, что кредитный лимит их карты составляет от 50 до 100 тысяч рублей, еще 8% - от 30 до 50 тысяч рублей. Подавляющее большинство респондентов (80%) никогда не допускало просрочки платежа по кредитной карте. А 14% опрошенных допускали просрочку один или два раза, в исключительных случаях. По 3% допускают просрочки несколько раз в год или постоянно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лимит по кредитным картам, россия, опрос