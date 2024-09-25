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В России призвали увязать логистику регионов с международными коридорами
В России призвали увязать логистику регионов с международными коридорами - 25.09.2024, ПРАЙМ
В России призвали увязать логистику регионов с международными коридорами
Координация внутрирегиональной инфраструктуры с такими международными транспортными коридорами, как "Север-Юг" и Северный морской путь (СМП), позволит снять... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:52+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Координация внутрирегиональной инфраструктуры с такими международными транспортными коридорами, как "Север-Юг" и Северный морской путь (СМП), позволит снять логистические ограничения при переориентации экспортных потоков. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, большая часть грузов для экспорта зарождается в центральной части страны, в Сибири, на Урале, при этом точки входа на международные маршруты находятся на Юге и на Востоке. Цыбульский призвал помимо принимаемых решений по расширению Восточного полигона РЖД наращивать плотность автодорог в восточной части страны и координировать внутрирегиональную инфраструктуру с проектами таких перспективных международных транспортных коридоров, как "Север-Юг" и СМП. Он добавил, что в данном направлении необходимо поработать над обеспечением транспортной связи от первого до последнего километра, по которому идет экспортный груз.В среду Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, в котором участвовал и Цыбульский.
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россия, транспорт
Экономика, РОССИЯ, Транспорт
В России призвали увязать логистику регионов с международными коридорами
Цыбульский: надо увязать логистику регионов с международными коридорами
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Координация внутрирегиональной инфраструктуры с такими международными транспортными коридорами, как "Север-Юг" и Северный морской путь (СМП), позволит снять логистические ограничения при переориентации экспортных потоков. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
По его словам, большая часть грузов для экспорта зарождается в центральной части страны, в Сибири, на Урале, при этом точки входа на международные маршруты находятся на Юге и на Востоке. Цыбульский призвал помимо принимаемых решений по расширению Восточного полигона РЖД наращивать плотность автодорог в восточной части страны и координировать внутрирегиональную инфраструктуру с проектами таких перспективных международных транспортных коридоров, как "Север-Юг" и СМП.
Он добавил, что в данном направлении необходимо поработать над обеспечением транспортной связи от первого до последнего километра, по которому идет экспортный груз.
В среду Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, в котором участвовал и Цыбульский.
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