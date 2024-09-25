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Умер актер Роман Мадянов - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Умер актер Роман Мадянов
Умер актер Роман Мадянов - 25.09.2024, ПРАЙМ
Умер актер Роман Мадянов
В возрасте 62-х лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:22+0300
2024-09-25T15:22+0300
происшествия
россия
актер
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В возрасте 62-х лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова."Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием... Любовь к тебе – всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного", - написала Стриженова.Согласно данным открытых источников, Мадянов получил известность благодаря ролям в фильмах "Легенда №17", "Левиафан" и сериалах "Домашний арест", "Союз спасения", "Солдаты" и многих других.
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россия, актер
Происшествия, РОССИЯ, актер
15:22 25.09.2024
 
Умер актер Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Мадянов на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином"
Актер Роман Мадянов на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В возрасте 62-х лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием... Любовь к тебе – всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного", - написала Стриженова.
Согласно данным открытых источников, Мадянов получил известность благодаря ролям в фильмах "Легенда №17", "Левиафан" и сериалах "Домашний арест", "Союз спасения", "Солдаты" и многих других.
 
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