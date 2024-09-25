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Умер актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов - 25.09.2024, ПРАЙМ

Умер актер Роман Мадянов

В возрасте 62-х лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:22+0300

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2024-09-25T15:22+0300

происшествия

россия

актер

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В возрасте 62-х лет скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова."Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием... Любовь к тебе – всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного", - написала Стриженова.Согласно данным открытых источников, Мадянов получил известность благодаря ролям в фильмах "Легенда №17", "Левиафан" и сериалах "Домашний арест", "Союз спасения", "Солдаты" и многих других.

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россия, актер