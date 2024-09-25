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Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/maksimum-851779549.html
Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы
Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы - 25.09.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы
Основные фондовые индексы США в среду не показывают единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:48+0300
2024-09-25T17:48+0300
экономика
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду не показывают единой динамики, при этом Dow Jones и S&amp;P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,38% - до 42 048,6 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 рос на 0,03% - до 5 734,39 пункта. В ходе торгов оба показателя достигали новых исторических максимумов в 42 299,64 и 7 741,01 пункта соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,34% - до 18 135,29 пункта. Трейдеры продолжают оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе впервые за четыре года понизила учетную ставку. Рынки пытаются прогнозировать дальнейшие действия регулятора. По данным CME Group, 58% аналитиков ждут еще одного понижения ставки в ноябре - на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. "Инвесторов ободрила приверженность ФРС поддержке экономического роста, а также заверения (председателя ФРС - ред.) Пауэлла в том, что риск рецессии в США в настоящее время остается низким", - цитирует агентство Блумберг аналитика UBS Global Wealth Солиту Марчелли (Solita Marcelli). В среду трейдеры также оценивали данные по американскому рынку недвижимости. Продажи новых домов в США в августе сократились на 4,7% по сравнению с пересмотренным значением июля - до 716 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 700 тысяч.
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сша, биржевые торги, индекс dow jones, индекс s&p 500
Экономика, США, биржевые торги, индекс Dow Jones, индекс S&P 500
17:48 25.09.2024
 
Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 в среду обновили исторические максимумы

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду не показывают единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,38% - до 42 048,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,03% - до 5 734,39 пункта. В ходе торгов оба показателя достигали новых исторических максимумов в 42 299,64 и 7 741,01 пункта соответственно. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,34% - до 18 135,29 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе впервые за четыре года понизила учетную ставку. Рынки пытаются прогнозировать дальнейшие действия регулятора. По данным CME Group, 58% аналитиков ждут еще одного понижения ставки в ноябре - на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.
"Инвесторов ободрила приверженность ФРС поддержке экономического роста, а также заверения (председателя ФРС - ред.) Пауэлла в том, что риск рецессии в США в настоящее время остается низким", - цитирует агентство Блумберг аналитика UBS Global Wealth Солиту Марчелли (Solita Marcelli).
В среду трейдеры также оценивали данные по американскому рынку недвижимости. Продажи новых домов в США в августе сократились на 4,7% по сравнению с пересмотренным значением июля - до 716 тысяч. Аналитики ждали показатель на уровне 700 тысяч.
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ЭкономикаСШАбиржевые торгииндекс Dow Jonesиндекс S&P 500
 
 
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