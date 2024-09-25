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Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос - 25.09.2024, ПРАЙМ
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос
В сентябре 2024 года экспорт российского мазута может достичь рекордного уровня с февраля 2022 года, следует из данных аналитической фирмы Vortexa, которые... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:30+0300
2024-09-25T10:30+0300
2024-09-25T10:30+0300
экономика
россия
мазут
экспорт
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В сентябре 2024 года экспорт российского мазута может достичь рекордного уровня с февраля 2022 года, следует из данных аналитической фирмы Vortexa, которые приводит агентство Bloomberg.В последующие месяцы после запрета США на импорт российского мазута из-за конфликта на Украине и эмбарго на импорт мазута в страны Евросоюза, объем поставок по морю резко сократился. Однако, несмотря на данные ограничения, в сентябре ожидаются поставки на самом высоком уровне с начала конфликта - 852 тысяч баррелей в сутки.В связи со снижением активности на вторичных установках нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно перерабатывают мазут, возможно, будет высвобожден больший объем продукта для экспорта., заметили в издании.Китай и Индия являются основными импортерами российского мазута, а Китай в свою очередь является лидером по объему импорта, составляющему около 20 процентов августовских поставок.
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россия, мазут, экспорт
Экономика, РОССИЯ, МАЗУТ, экспорт
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос
Vortexa: в сентябре экспорт мазута из РФ может вырасти до 852 тысяч баррелей
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
В сентябре 2024 года экспорт российского мазута может достичь рекордного уровня с февраля 2022 года, следует из данных аналитической фирмы Vortexa, которые приводит
агентство Bloomberg.
В последующие месяцы после запрета США на импорт российского мазута из-за конфликта на Украине и эмбарго на импорт мазута в страны Евросоюза, объем поставок по морю резко сократился. Однако, несмотря на данные ограничения, в сентябре ожидаются поставки на самом высоком уровне с начала конфликта - 852 тысяч баррелей в сутки.
В связи со снижением активности на вторичных установках нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно перерабатывают мазут, возможно, будет высвобожден больший объем продукта для экспорта., заметили в издании.
Китай и Индия являются основными импортерами российского мазута, а Китай в свою очередь является лидером по объему импорта, составляющему около 20 процентов августовских поставок.
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