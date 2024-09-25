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Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию - 25.09.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T22:38+0300
2024-09-25T22:40+0300
политика
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, отметил, что "всем понятно, о каких странах идет речь". Медведев разместил в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции ядерной доктрины РФ, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду на заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. По словам Медведева, уточнения в ядерной доктрине являются "событием, которого ждали". Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение, при этом "всем понятно, о каких странах идет речь.Зампред Совбеза РФ добавил, что изменения в ядерной доктрине страны, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе.Кроме того, Медведев сообщил, что изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто еще не утратили чувство самосохранения.
https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html
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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ядерное оружие
22:38 25.09.2024 (обновлено: 22:40 25.09.2024)
 
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию

Медведев: понятно, о каких странах речь в уточнениях по ядерному сдерживанию

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, отметил, что "всем понятно, о каких странах идет речь".
Медведев разместил в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции ядерной доктрины РФ, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду на заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
По словам Медведева, уточнения в ядерной доктрине являются "событием, которого ждали".
Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение, при этом "всем понятно, о каких странах идет речь.
Зампред Совбеза РФ добавил, что изменения в ядерной доктрине страны, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе.
Кроме того, Медведев сообщил, что изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто еще не утратили чувство самосохранения.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведевядерное оружие
 
 
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