https://1prime.ru/20240925/medvedev-851786982.html
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию - 25.09.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T22:38+0300
2024-09-25T22:38+0300
2024-09-25T22:40+0300
политика
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, отметил, что "всем понятно, о каких странах идет речь". Медведев разместил в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции ядерной доктрины РФ, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду на заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. По словам Медведева, уточнения в ядерной доктрине являются "событием, которого ждали". Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение, при этом "всем понятно, о каких странах идет речь.Зампред Совбеза РФ добавил, что изменения в ядерной доктрине страны, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе.Кроме того, Медведев сообщил, что изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто еще не утратили чувство самосохранения.
https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html
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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ядерное оружие
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию
Медведев: понятно, о каких странах речь в уточнениях по ядерному сдерживанию
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, отметил, что "всем понятно, о каких странах идет речь".
Медведев разместил в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции ядерной доктрины РФ, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду на заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
По словам Медведева, уточнения в ядерной доктрине являются "событием, которого ждали".
Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение, при этом "всем понятно, о каких странах идет речь.
Зампред Совбеза РФ добавил, что изменения в ядерной доктрине страны, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе.
Кроме того, Медведев сообщил, что изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто еще не утратили чувство самосохранения.
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям