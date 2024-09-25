https://1prime.ru/20240925/medvedev-851786982.html

Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию

Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию - 25.09.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T22:38+0300

2024-09-25T22:38+0300

2024-09-25T22:40+0300

политика

россия

дмитрий медведев

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предложенные уточнения в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, отметил, что "всем понятно, о каких странах идет речь". Медведев разместил в своем Telegram-канале пост о подходах к новой редакции ядерной доктрины РФ, которые президент России Владимир Путин обозначил в среду на заседания постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. По словам Медведева, уточнения в ядерной доктрине являются "событием, которого ждали". Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение, при этом "всем понятно, о каких странах идет речь.Зампред Совбеза РФ добавил, что изменения в ядерной доктрине страны, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе.Кроме того, Медведев сообщил, что изменение нормативных условий использования ядерного оружия может остудить пыл тех противников РФ, кто еще не утратили чувство самосохранения.

https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html

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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие