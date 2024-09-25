https://1prime.ru/20240925/mikrozaym-851760466.html

Эксперты сообщили о снижении среднего размера микрозайма россиян в августе

Эксперты сообщили о снижении среднего размера микрозайма россиян в августе - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты сообщили о снижении среднего размера микрозайма россиян в августе

Средний размер микрозайма в России в августе по отношению к июлю сократился на 1%, до 9,88 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T06:59+0300

2024-09-25T06:59+0300

2024-09-25T06:59+0300

рынок микрозаймов

россия

нбки

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в августе по отношению к июлю сократился на 1%, до 9,88 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,88 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года - 9,98 тысячи рублей)", - сообщается в материале. В региональном разрезе наибольший средний размер такого займа среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (11,59 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,92 тысячи), Ростовской (10,74 тысячи рублей) и Московской (10,56 тысячи) областях, а также Ханты-Мансийском АО - Югре (10,24 тысячи рублей). Наиболее существенное снижение среднего микрозайма среди тех же 30 лидеров в августе по сравнению июлем был отмечен в Адыгее (-6,4%), Якутии (-3,7%), Краснодарском крае (-2,1%), а также Кемеровской (-2%) и Иркутской (-1,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 1,3% и 0,2% соответственно. Увеличение среднего займа было отмечено в Ростовской (+6,7%) и Волгоградской (+2,7%) областях, Удмуртии (+1,4%), Омской области (+1,0%) и Алтайском крае (+0,7%). "Средний чек" микрозайма снижается второй месяц подряд... На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

https://1prime.ru/20240925/limit-851760328.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок микрозаймов, россия, нбки