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В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов

В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов

Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения для защиты аэропортов страны от дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T17:04+0300

2024-09-25T17:04+0300

2024-09-25T17:04+0300

экономика

россия

минпромторг

защита

дроны

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения для защиты аэропортов страны от дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на обновленную версию федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)" написала о планах государства за три года поставить антидроновые системы на 31 аэродроме, потратив на это не менее 11 миллиардов рублей. "Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

https://1prime.ru/20240819/bespilotnik-850979107.html

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россия, минпромторг, защита, дроны