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В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов
В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов
Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения для защиты аэропортов страны от дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:04+0300
2024-09-25T17:04+0300
2024-09-25T17:04+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения для защиты аэропортов страны от дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на обновленную версию федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)" написала о планах государства за три года поставить антидроновые системы на 31 аэродроме, потратив на это не менее 11 миллиардов рублей. "Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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россия, минпромторг, защита, дроны
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, защита, дроны
В Минпромторге выразили готовность помочь с защитой аэропортов от дронов
Минпромторг: ведомство готово помочь с производством защиты аэропортов от дронов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения для защиты аэропортов страны от дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на обновленную версию федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)" написала о планах государства за три года поставить антидроновые системы на 31 аэродроме, потратив на это не менее 11 миллиардов рублей.
"Минпромторг России готов оказать необходимую помощь в производстве нужного оснащения", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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