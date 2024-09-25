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В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург
В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург
Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T13:22+0300
2024-09-25T13:22+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев. Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он. Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.
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россия, всм
В Минтрансе назвали ожидаемую цену билета на ВСМ Москва — Петербург
Зверев: цена билета на ВСМ Москва-Петербург ожидается в 8 905 руб
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
"С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев.
Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он.
Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.