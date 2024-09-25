https://1prime.ru/20240925/mintrans-851782148.html

Минтранс предложил запретить планшеты и смартфоны за рулем

Минтранс предложил запретить планшеты и смартфоны за рулем - 25.09.2024, ПРАЙМ

Минтранс предложил запретить планшеты и смартфоны за рулем

Минтранс РФ подготовил корректировки в Правила дорожного движения, предусматривающие запрет на использование устройств, которые могут отвлекать водителя и... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:05+0300

2024-09-25T19:05+0300

2024-09-25T19:05+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ подготовил корректировки в Правила дорожного движения, предусматривающие запрет на использование устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. В число таких устройств вошли планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства самого авто. Вместе с тем повышение штрафов не предполагается. Об том сообщили журналистам в Минтрансе. Согласно п. 2.7 ПДД водителю запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За это правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей (ст. 12.36 прим.1 КоАП РФ). В министерстве сообщили, что предложенные изменения ПДД предусматривают запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. Корректировки направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также на актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств (смартфоны, планшеты и т.д.)", - сообщили в Минтрансе. Отмечается, что в случае возникновения опасности и необходимости реагирования водителя транспортного средства, наличие какого-либо устройства в его руках может привести к дорожно-транспортному происшествию. В Минтрансе пояснили, что такими основными устройствами являются планшеты, смартфоны или мультимедийные устройства самого автомобиля, когда используются для просмотра видео в процессе движения. . Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. В нем предлагается запретить пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения.

https://1prime.ru/20240925/mintrans-851769776.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтранс рф, пдд, смартфоны