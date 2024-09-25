https://1prime.ru/20240925/mintrud-851784507.html

Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин

Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин - 25.09.2024, ПРАЙМ

Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин

Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, исключив из него работы по управлению самоходными машинами на открытых | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:45+0300

2024-09-25T19:45+0300

2024-09-25T19:45+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, исключив из него работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт и другие, свидетельствует проект приказа министерства, опубликованный на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предложил сократить перечень производств, работ и должностей, в которых ограничивается труд женщин. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Отмечается, что проект приказа разработан по предложению "Деловой России" с учетом предложений общественных организаций, отраслевых объединений работников и работодателей, а также рекомендаций профильных специалистов. "Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен", – передаются в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.

https://1prime.ru/20240906/vozrast-851376348.html

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россия, минтруд, женщины