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Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин
Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин
Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, исключив из него работы по управлению самоходными машинами на открытых | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:45+0300
2024-09-25T19:45+0300
2024-09-25T19:45+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, исключив из него работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт и другие, свидетельствует проект приказа министерства, опубликованный на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предложил сократить перечень производств, работ и должностей, в которых ограничивается труд женщин. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Отмечается, что проект приказа разработан по предложению "Деловой России" с учетом предложений общественных организаций, отраслевых объединений работников и работодателей, а также рекомендаций профильных специалистов. "Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен", – передаются в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.
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россия, минтруд, женщины
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, женщины
Минтруд предложил сократить перечень работ с ограничениями труда женщин
Минтруд предложил сократить перечень работ, где ограничивается труд женщин
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил сократить перечень работ, на которых ограничивается труд женщин, исключив из него работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт и другие, свидетельствует проект приказа министерства, опубликованный на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предложил сократить перечень производств, работ и должностей, в которых ограничивается труд женщин. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что проект приказа разработан по предложению "Деловой России" с учетом предложений общественных организаций, отраслевых объединений работников и работодателей, а также рекомендаций профильных специалистов.
"Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен", – передаются в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.
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