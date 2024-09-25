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ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока

ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока - 25.09.2024, ПРАЙМ

ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:42+0300

2024-09-25T19:42+0300

2024-09-25T19:43+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. "В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении. Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС. На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

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россия, фас рф, молоко, поставки молока