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Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома"
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома" - 25.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома"
Московская биржа с 1 октября запустит торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и "Газпрома", говорится в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:55+0300
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2024-09-25T12:55+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 октября запустит торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и "Газпрома", говорится в пресс-релизе торговой площадки. "1 октября 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги вечными фьючерсами … на акции Сбербанка и "Газпрома". Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке", - отмечается в сообщении. "Вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. Инструменты рассчитаны на самую широкую аудиторию: начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а профессиональные или институциональные инвесторы получат дополнительные возможности для расширения активных торговых стратегий и хеджирования портфелей бумаг", - отмечается там же. Параметры новых инструментов: торговый код контракта – SBERF и GAZPF; котировка - в российских рублях за одну акцию; лот контракта – 100 акций; шаг цены – 0,01 рубля; стоимость шага цены – 1 российский рубль, указывается в релизе. "Мы видим уверенный рост интереса к бессрочным инструментам со стороны частных и институциональных инвесторов. Сегодня на рынке доступны вечные контракты на валютные пары, золото и индекс Мосбиржи. Среднемесячный объем торгов данными инструментами за восемь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и достиг отметки 345 миллиардов рублей. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза по сравнению с началом года и составляет сегодня около 170 миллиардов рублей", - говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. На срочном рынке Московской биржи обращаются вечные фьючерсы на индекс Мосбиржи (IMOEXF), валютные пары "доллар США – российский рубль" (USDRUBF), "евро – российский рубль" (EURRUBF), "китайский юань – российский рубль" (CNYRUBF) и бессрочные контракты на золото (GLDRUBF).
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ПРАЙМ
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мосбиржа, акции
Экономика, Мосбиржа, Акции
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и "Газпрома"
Мосбиржа с 1 октября запустит торги вечными фьючерсами на акции "Сбера" и "Газпрома"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 октября запустит торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и "Газпрома", говорится в пресс-релизе торговой площадки.
"1 октября 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги вечными фьючерсами … на акции Сбербанка и "Газпрома". Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке", - отмечается в сообщении.
"Вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. Инструменты рассчитаны на самую широкую аудиторию: начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а профессиональные или институциональные инвесторы получат дополнительные возможности для расширения активных торговых стратегий и хеджирования портфелей бумаг", - отмечается там же.
Параметры новых инструментов: торговый код контракта – SBERF и GAZPF; котировка - в российских рублях за одну акцию; лот контракта – 100 акций; шаг цены – 0,01 рубля; стоимость шага цены – 1 российский рубль, указывается в релизе.
"Мы видим уверенный рост интереса к бессрочным инструментам со стороны частных и институциональных инвесторов. Сегодня на рынке доступны вечные контракты на валютные пары, золото и индекс Мосбиржи. Среднемесячный объем торгов данными инструментами за восемь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и достиг отметки 345 миллиардов рублей. Совокупная открытая позиция увеличилась более чем в два раза по сравнению с началом года и составляет сегодня около 170 миллиардов рублей", - говорит управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
На срочном рынке Московской биржи обращаются вечные фьючерсы на индекс Мосбиржи (IMOEXF), валютные пары "доллар США – российский рубль" (USDRUBF), "евро – российский рубль" (EURRUBF), "китайский юань – российский рубль" (CNYRUBF) и бессрочные контракты на золото (GLDRUBF).