https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html

Мошенники внедрили хитрую схему с архивом: что нельзя говорить по телефону

Мошенники внедрили хитрую схему с архивом: что нельзя говорить по телефону - 25.09.2024, ПРАЙМ

Мошенники внедрили хитрую схему с архивом: что нельзя говорить по телефону

В последнее время телефонные мошенники стали часто представляться сотрудниками Госархива, предлагая забрать якобы невостребованные письма, рассказал агентству... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T03:03+0300

2024-09-25T03:03+0300

2024-09-25T03:03+0300

мошенничество

мошенники

мошеннические схемы

борьба с мошенниками

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В последнее время телефонные мошенники стали часто представляться сотрудниками Госархива, предлагая забрать якобы невостребованные письма, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.На первый взгляд, может показаться, что никакого вреда и опасности звонок из такой организации не несет — ведь это не банк, из которого мошенники могут попытаться снять чужие деньги.Однако сейчас личная информация — это ценные конфиденциальные данные, с помощью которых можно зайти на любой сервис и совершить действия от имени пользователя. И эти действия могут привести к финансовым потерям, объясняет эксперт.Если мошенники предлагают сразу во время разговора записаться на прием в МФЦ или на "Почту России", то не нужно соглашаться. Таким образом через sms-код злоумышленники получат доступ к личным кабинетам пользователя, в том числе они смогут взломать доступ к Госуслугам или банковское приложение.Также, по словам Бастрыкина, в этих звонках отсутствует логика. Если так называемые сотрудники архива нашли телефон и имя адресата, то есть много других способов передать письма.Получив подобный звонок, вы всегда можете перезвонить в эту организацию сами и проверить информацию. И, конечно, нужно запомнить правило - не предоставлять никакую личную информацию и тем более sms-коды и пароли незнакомым людям, какой организацией они бы не представились.

https://1prime.ru/20240911/moshenniki-851500802.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, мошеннические схемы, борьба с мошенниками