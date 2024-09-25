https://1prime.ru/20240925/nato-851771682.html

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган - 25.09.2024, ПРАЙМ

США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган

Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:19+0300

2024-09-25T14:19+0300

2024-09-25T14:38+0300

политика

украина

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением", - объяснил Эрдоган в беседе с телеканалом NBC, комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Украины в блок.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

https://1prime.ru/20240925/otnosheniya-851770680.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, турция, реджеп тайип эрдоган