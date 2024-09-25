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США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган - 25.09.2024, ПРАЙМ
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган
Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:19+0300
2024-09-25T14:19+0300
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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением", - объяснил Эрдоган в беседе с телеканалом NBC, комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Украины в блок.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
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Политика, УКРАИНА, НАТО, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган
Эрдоган: США и ряд других членов альянса не хотят, что Украина стала членом НАТО
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением", - объяснил Эрдоган в беседе с телеканалом NBC, комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Украины в блок.
Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
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