Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240925/nato-851771682.html
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган - 25.09.2024, ПРАЙМ
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган
Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:19+0300
2024-09-25T14:38+0300
политика
украина
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением", - объяснил Эрдоган в беседе с телеканалом NBC, комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Украины в блок.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
https://1prime.ru/20240925/otnosheniya-851770680.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_7d1782dbb4a442e041e7e8cf6b8ec528.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, УКРАИНА, НАТО, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
14:19 25.09.2024 (обновлено: 14:38 25.09.2024)
 
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, заявил Эрдоган

Эрдоган: США и ряд других членов альянса не хотят, что Украина стала членом НАТО

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Вашингтон, а также ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением", - объяснил Эрдоган в беседе с телеканалом NBC, комментируя позицию Анкары по вопросу вступления Украины в блок.
Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
14:00
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала