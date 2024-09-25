https://1prime.ru/20240925/natsproekt-851775200.html
Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года, заявил Путин
Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года, заявил Путин
Национальный проект по поддержке экспорта продлят до 2030 года. Он начнется в 2025 году. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:45+0300
2024-09-25T15:45+0300
2024-09-25T16:07+0300
экономика
россия
владимир путин
экспорт
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Национальный проект по поддержке экспорта продлят до 2030 года. Он начнется в 2025 году. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин. Он отметил, что на встречах с представителями деловых кругов, с предпринимателями, неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта и появилась договоренность, что это будет сделано. По словам главы государства, в 2025 году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт", основой для его решения, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед страной, а также объективные глобальные тенденции.
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россия, владимир путин, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экспорт
Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года, заявил Путин
Путин: нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 г, он стартует в 2025 г
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Национальный проект по поддержке экспорта продлят до 2030 года. Он начнется в 2025 году. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин.
Он отметил, что на встречах с представителями деловых кругов, с предпринимателями, неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта и появилась договоренность, что это будет сделано.
По словам главы государства, в 2025 году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт", основой для его решения, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед страной, а также объективные глобальные тенденции.
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин