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"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге

"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге

Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге после отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:23+0300

2024-09-25T14:23+0300

2024-09-25T14:23+0300

недвижимость

сбербанк

новостройки

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге после отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик". В нем указывается, что хотя медианная стоимость квадратного метра в стране (данные основаны на анализе объявлений на портале "Домклик") выросла с начала июля по начало сентября на 1,8% и достигла 186 тысяч рублей, в ряде регионов было отмечено снижение показателя. Например, в Красноярском крае новостройки подешевели на 6,6%, Омской области - на 4,1%, Нижегородской - на 4%. "В столичных регионах также наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%)", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что аналитики связывают такую ценовую корректировку с ограничениями в обновленных условиях по семейной и IT-ипотеке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, новостройки