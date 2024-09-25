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"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге
"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге
Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге после отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:23+0300
2024-09-25T14:23+0300
недвижимость
сбербанк
новостройки
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге после отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик". В нем указывается, что хотя медианная стоимость квадратного метра в стране (данные основаны на анализе объявлений на портале "Домклик") выросла с начала июля по начало сентября на 1,8% и достигла 186 тысяч рублей, в ряде регионов было отмечено снижение показателя. Например, в Красноярском крае новостройки подешевели на 6,6%, Омской области - на 4,1%, Нижегородской - на 4%. "В столичных регионах также наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%)", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что аналитики связывают такую ценовую корректировку с ограничениями в обновленных условиях по семейной и IT-ипотеке.
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сбербанк, новостройки
Недвижимость, Сбербанк, новостройки
14:23 25.09.2024
 
"Сбер" зафиксировал снижение цен на новостройки в Москве и Петербурге

Сбербанк: в Москве и Петербурге начинают снижаться цены на новостройки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал тенденцию снижения цен в Московском регионе и Санкт-Петербурге после отмены массовой льготной ипотеки, изменения условий семейной и IT-ипотеки, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".
В нем указывается, что хотя медианная стоимость квадратного метра в стране (данные основаны на анализе объявлений на портале "Домклик") выросла с начала июля по начало сентября на 1,8% и достигла 186 тысяч рублей, в ряде регионов было отмечено снижение показателя. Например, в Красноярском крае новостройки подешевели на 6,6%, Омской области - на 4,1%, Нижегородской - на 4%.
"В столичных регионах также наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%)", - отмечается в сообщении.
В нем указывается, что аналитики связывают такую ценовую корректировку с ограничениями в обновленных условиях по семейной и IT-ипотеке.
 
НедвижимостьСбербанкновостройки
 
 
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