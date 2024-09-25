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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года - 25.09.2024, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,2% с 3,1%, ожидавшихся в мае,... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:24+0300
2024-09-25T12:58+0300
экономика
оэср
прогноз
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,2% с 3,1%, ожидавшихся в мае, следует из нового экономического доклада организации.В 2025 году ожидается рост мирового ВВП также на 3,2%, как и в мае. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%."Рост мирового ВВП, согласно прогнозам, стабилизируется на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, а дальнейшая дезинфляция, улучшение реальных доходов и менее ограничительная денежно-кредитная политика во многих странах будут способствовать поддержанию спроса", - говорится в докладе.В то же время ОЭСР отмечает сохранение значительных рисков. Геополитическая и торговая напряженность могут значительно повлиять на инвестиции и повысить цены на импорт, предупреждает организация.
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оэср, прогноз
Экономика, ОЭСР, прогноз
12:24 25.09.2024 (обновлено: 12:58 25.09.2024)
 
ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года

ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года до 3,2%

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год - до роста на 3,2% с 3,1%, ожидавшихся в мае, следует из нового экономического доклада организации.
В 2025 году ожидается рост мирового ВВП также на 3,2%, как и в мае. В 2023 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,1%.
"Рост мирового ВВП, согласно прогнозам, стабилизируется на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах, а дальнейшая дезинфляция, улучшение реальных доходов и менее ограничительная денежно-кредитная политика во многих странах будут способствовать поддержанию спроса", - говорится в докладе.
В то же время ОЭСР отмечает сохранение значительных рисков. Геополитическая и торговая напряженность могут значительно повлиять на инвестиции и повысить цены на импорт, предупреждает организация.
 
ЭкономикаОЭСРпрогноз
 
 
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