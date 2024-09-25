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ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП США и Китая в 2024 году

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП США и Китая в 2024 году - 25.09.2024, ПРАЙМ

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП США и Китая в 2024 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики США по итогам текущего года на уровне 2,6%, Китая - на уровне... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:35+0300

2024-09-25T12:35+0300

2024-09-25T12:57+0300

экономика

сша

китай

оэср

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста экономики США по итогам текущего года на уровне 2,6%, Китая - на уровне 4,9%, говорится в очередном докладе организации.В 2025 году организация ждет роста ВВП США на 1,6% (1,8% ожидалось в мае). По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%, сообщается в документе."Рост ВВП в США замедлится, но будет поддержан смягчением монетарной политики", - сказано в документе.Рост ВВП Китая в 2025 году по-прежнему ожидается на уровне в 4,5%, как и прогнозировалось в мае. А в 2023 году рост экономики страны, по оценке ОЭСР, составил 5,2%.Замедление темпов роста экономики Китая ОЭСР обосновывает тем, что стимулирующие макроэкономические меры будут компенсированы снижением потребительского спроса и продолжающейся глубокой коррекцией в секторе недвижимости.Прогноз инфляции в США на текущий год при этом понижен до 2,4% с 2,5%, на следующий - до 1,8% с 2%. В прошлом году показатель составил 3,7%. В Китае годовая инфляция по итогам текущего года ожидается на уровне 0,3%, а в следующем - на уровне 1%. В мае показатель ожидался в 0,3% в текущем году и 1,3% - в 2025 году.

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сша, китай, оэср