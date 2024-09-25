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Армия Израиля допустила проведение наземной операции в Ливане - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Армия Израиля допустила проведение наземной операции в Ливане
Армия Израиля допустила проведение наземной операции в Ливане - 25.09.2024, ПРАЙМ
Армия Израиля допустила проведение наземной операции в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к проведению возможной наземной операции в Ливане. Об этом агентству РИА Новости сообщил арабоязычный... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:27+0300
2024-09-25T15:27+0300
политика
израиль
ливан
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к проведению возможной наземной операции в Ливане. Об этом агентству РИА Новости сообщил арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри."Мы готовимся ко всем вариантам, включая наземную операцию", - заявил собеседник издания.Ранее глава северного командования ЦАХАЛ заявил о новой фазе военной кампании и призвал солдат быть готовыми к маневрам и действиям. Армия провела учения, имитирующие наземные операции в Ливане, и заявила, что вступила в новую фазу операции "Стрелы Севера".
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израиль
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израиль, ливан
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН
15:27 25.09.2024
 
Армия Израиля допустила проведение наземной операции в Ливане

ЦАХАЛ готовится ко всем вариантам в Ливане, включая наземную операцию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в Тель-Авиве
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к проведению возможной наземной операции в Ливане. Об этом агентству РИА Новости сообщил арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри.
"Мы готовимся ко всем вариантам, включая наземную операцию", - заявил собеседник издания.
Ранее глава северного командования ЦАХАЛ заявил о новой фазе военной кампании и призвал солдат быть готовыми к маневрам и действиям. Армия провела учения, имитирующие наземные операции в Ливане, и заявила, что вступила в новую фазу операции "Стрелы Севера".
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ПолитикаИЗРАИЛЬЛИВАН
 
 
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