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Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:00+0300
2024-09-25T14:00+0300
2024-09-25T14:00+0300
экономика
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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC. По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений. "В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
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реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сотрудничество
Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, сотрудничество
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
Эрдоган: отношения Турции и России многомерны и продолжают расширяться
АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений.
"В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
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