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Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России
Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:00+0300
2024-09-25T14:00+0300
экономика
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
сотрудничество
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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC. По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений. "В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
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реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сотрудничество
Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, сотрудничество
14:00 25.09.2024
 
Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России

Эрдоган: отношения Турции и России многомерны и продолжают расширяться

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений.
"В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
Турция - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию
11:58
 
ЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганТУРЦИЯРОССИЯсотрудничество
 
 
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