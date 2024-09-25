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Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России

Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эрдоган заявил о расширении экономических отношений Турции и России

Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:00+0300

2024-09-25T14:00+0300

2024-09-25T14:00+0300

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

сотрудничество

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АНКАРА, 25 сен – ПРАЙМ. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC. По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений. "В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.

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турция

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реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сотрудничество