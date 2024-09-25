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Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию - 25.09.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 17 по 23 сентября подешевела на 6,5%, картофель - на 3,9%, а помидоры... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:16+0300

2024-09-25T19:16+0300

2024-09-25T19:17+0300

экономика

россия

росстат

плодоовощная продукция

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 17 по 23 сентября подешевела на 6,5%, картофель - на 3,9%, а помидоры подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 17 по 23 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,4%. Помимо капусты и картофеля, подешевели морковь (на 3,1%), столовая свекла (на 2,5%), репчатый лук (на 2%), яблоки (на 1,9%). При этом цены на помидоры выросли на 1,2%, на бананы - на 0,9%, а огурцы подорожали на 0,6%. Также снизились цены на овощные консервы для детского питания (на 0,9%), сахар-песок (на 0,7%), вареные колбасы и гречневую крупу (на 0,5%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), мясо кур и маргарин (на 0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, поваренную соль (на 0,1%). "За период с 17 по 23 сентября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,3%, сметану +1,0%, молоко стерилизованное +0,8%, муку пшеничную +0,6%, свинину, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное и масло подсолнечное +0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и пшено +0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,2% увеличились цены на говядину, баранину, рыбу мороженую, творог, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель, рис и черный чай, на 0,1% поднялись на куриные яйца, печенье и водку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, плодоовощная продукция, цены на продукты в россии