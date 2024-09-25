https://1prime.ru/20240925/pentagon-851786833.html

Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные снаряды Киеву, сообщили СМИ

Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные снаряды Киеву, сообщили СМИ - 25.09.2024, ПРАЙМ

Пентагон рекомендовал поставлять фосфорные снаряды Киеву, сообщили СМИ

Минобороны США рекомендовало запустить поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине. Однако администрация президента США Джо Байдена несколько раз... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T22:24+0300

2024-09-25T22:24+0300

2024-09-25T22:24+0300

вооружения

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поддержка украины

снаряды

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минобороны США рекомендовало запустить поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине. Однако администрация президента США Джо Байдена несколько раз отклонила данное предложение. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников. В публикации на сайте телеканала отмечается, что высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву для применения на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею. По данным собеседников NBC News, Пентагон предлагал включить снаряды, начиненные белым фосфором, в несколько последних пакетов военной помощи Киеву. Они также отметили, что если подобная инициатива все-таки будет одобрена, то об этом не будет сообщаться публично. Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснял журналистам, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, поэтому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html

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сша, пентагон, поддержка украины, снаряды