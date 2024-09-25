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"Фатальная ошибка". Песков ответил на планы "принудить Россию к миру" - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"Фатальная ошибка". Песков ответил на планы "принудить Россию к миру"
"Фатальная ошибка". Песков ответил на планы "принудить Россию к миру" - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Фатальная ошибка". Песков ответил на планы "принудить Россию к миру"
Заявление Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" является фатальной ошибкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:19+0300
2024-09-25T12:19+0300
политика
россия
дснв
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" является фатальной ошибкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что Ранее Зеленский заявлял о готовности "плана победы" Украины, в котором предусмотрены меры для дипломатического прекращения войны с Россией. Песков подчеркнул, что Москва продолжит свою политику и достигнет своих целей в рамках спецоперации, так как осознает сущность киевского режима.
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россия, дснв, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ДСНВ, Дмитрий Песков
12:19 25.09.2024
 
"Фатальная ошибка". Песков ответил на планы "принудить Россию к миру"

Песков назвал позицию Зеленского о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" является фатальной ошибкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что Ранее Зеленский заявлял о готовности "плана победы" Украины, в котором предусмотрены меры для дипломатического прекращения войны с Россией. Песков подчеркнул, что Москва продолжит свою политику и достигнет своих целей в рамках спецоперации, так как осознает сущность киевского режима.
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