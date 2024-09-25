https://1prime.ru/20240925/pismo-851759387.html
Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам
Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам - 25.09.2024, ПРАЙМ
Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам
Треть сотрудников в российских компаниях доверяют фишинговым письмам, особенно если им сообщают о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T05:45+0300
2024-09-25T05:45+0300
2024-09-25T05:45+0300
мошенничество
фишинговые письма
россия
сотрудники
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Треть сотрудников в российских компаниях доверяют фишинговым письмам, особенно если им сообщают о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоратива, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Лаборатории Касперского", проведя тренировочные рассылки. "В среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия", - говорится в исследовании. Отмечается, что около половины сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, а более трети переходят по ссылке. При этом каждый третий из тех, кто переходит по ссылке, еще и вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. А если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. По подсчетам специалистов, самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил ровно треть - каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Добавляется, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них - представители малого бизнеса. Сотрудники переходят по фишинговым ссылкам не только, когда тема касается дресс-кода и фотографий с мероприятия. Почти четверть россиян также интересуется темой "Нарушения корпоративной политики использования учетных записей". Тогда как на письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей. "Фишинг остается одной из самых актуальных киберугроз. Основные признаки поддельного сообщения - эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки и опечатки, странности в оформлении письма, в адресах отправителей и ссылках. Организациям крайне важно повышать уровень кибергигиены в компании и прививать сотрудникам необходимые навыки цифровой безопасности", - поделилась эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Татьяна Шумайлова.
https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html
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ПРАЙМ
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фишинговые письма, россия, сотрудники
Мошенничество, фишинговые письма, РОССИЯ, сотрудники
Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам
"Лаборатория Касперского": треть сотрудников в РФ доверились бы фишинговым письмам
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Треть сотрудников в российских компаниях доверяют фишинговым письмам, особенно если им сообщают о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоратива, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Лаборатории Касперского", проведя тренировочные рассылки.
"В среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия", - говорится в исследовании.
Отмечается, что около половины сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, а более трети переходят по ссылке. При этом каждый третий из тех, кто переходит по ссылке, еще и вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. А если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его.
По подсчетам специалистов, самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил ровно треть - каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения.
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Добавляется, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них - представители малого бизнеса.
Сотрудники переходят по фишинговым ссылкам не только, когда тема касается дресс-кода и фотографий с мероприятия. Почти четверть россиян также интересуется темой "Нарушения корпоративной политики использования учетных записей". Тогда как на письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей.
"Фишинг остается одной из самых актуальных киберугроз. Основные признаки поддельного сообщения - эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки и опечатки, странности в оформлении письма, в адресах отправителей и ссылках. Организациям крайне важно повышать уровень кибергигиены в компании и прививать сотрудникам необходимые навыки цифровой безопасности", - поделилась эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Татьяна Шумайлова.