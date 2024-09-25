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Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам

Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам - 25.09.2024, ПРАЙМ

Исследование: треть сотрудников в компаниях РФ доверяют фишинговым письмам

Треть сотрудников в российских компаниях доверяют фишинговым письмам, особенно если им сообщают о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T05:45+0300

2024-09-25T05:45+0300

2024-09-25T05:45+0300

мошенничество

фишинговые письма

россия

сотрудники

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Треть сотрудников в российских компаниях доверяют фишинговым письмам, особенно если им сообщают о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоратива, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Лаборатории Касперского", проведя тренировочные рассылки. "В среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия", - говорится в исследовании. Отмечается, что около половины сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, а более трети переходят по ссылке. При этом каждый третий из тех, кто переходит по ссылке, еще и вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. А если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. По подсчетам специалистов, самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил ровно треть - каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Добавляется, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них - представители малого бизнеса. Сотрудники переходят по фишинговым ссылкам не только, когда тема касается дресс-кода и фотографий с мероприятия. Почти четверть россиян также интересуется темой "Нарушения корпоративной политики использования учетных записей". Тогда как на письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей. "Фишинг остается одной из самых актуальных киберугроз. Основные признаки поддельного сообщения - эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки и опечатки, странности в оформлении письма, в адресах отправителей и ссылках. Организациям крайне важно повышать уровень кибергигиены в компании и прививать сотрудникам необходимые навыки цифровой безопасности", - поделилась эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Татьяна Шумайлова.

https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фишинговые письма, россия, сотрудники