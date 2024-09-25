https://1prime.ru/20240925/pitanie-851774830.html

Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин

Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин

Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:36+0300

2024-09-25T15:36+0300

2024-09-25T15:36+0300

экономика

россия

владимир путин

экспорт

продукты питания

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что по некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По его словам, такой результат в первую очередь — заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.

https://1prime.ru/20240925/eksport-851774724.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, экспорт, продукты питания