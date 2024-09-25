https://1prime.ru/20240925/pitanie-851774830.html
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин
Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:36+0300
2024-09-25T15:36+0300
2024-09-25T15:36+0300
экономика
россия
владимир путин
экспорт
продукты питания
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что по некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По его словам, такой результат в первую очередь — заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.
https://1prime.ru/20240925/eksport-851774724.html
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россия, владимир путин, экспорт, продукты питания
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экспорт, продукты питания
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин
Путин: Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что по некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По его словам, такой результат в первую очередь — заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.
Путин заявил о росте российского несырьевого экспорта на пять процентов