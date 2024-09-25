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Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/pitanie-851774830.html
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин
Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:36+0300
2024-09-25T15:36+0300
экономика
россия
владимир путин
экспорт
продукты питания
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что по некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По его словам, такой результат в первую очередь — заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.
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россия, владимир путин, экспорт, продукты питания
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экспорт, продукты питания
15:36 25.09.2024
 
Россия вышла в ведущие мировые экспортеры продуктов питания, заявил Путин

Путин: Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров продуктов питания

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по объемам поставок продуктов питания вошла в список ведущих мировых экспортеров. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что по некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. По его словам, такой результат в первую очередь — заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Путин заявил о росте российского несырьевого экспорта на пять процентов
15:31
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинэкспортпродукты питания
 
 
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