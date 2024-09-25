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Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России
Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России - 25.09.2024, ПРАЙМ
Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России
Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, "присвоенных" Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:07+0300
2024-09-25T11:07+0300
2024-09-25T11:07+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, "присвоенных" Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — написала Зеленская.Она также добавила, что музеи на Западе уже приписывают российских и советских художников украинскому искусству.Ранее СМИ сообщали, что украинские власти активно борются не только с советским прошлым, но и с чем-либо, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что украинская власть давно проводит политику насильственной ассимиляции и дерусификации.
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россия, украина, елена зеленская
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Елена Зеленская
Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России
Елена Зеленская призвала вернуть Украине российских художников
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, "присвоенных" Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — написала Зеленская.
Она также добавила, что музеи на Западе уже приписывают российских и советских художников украинскому искусству.
Ранее СМИ сообщали, что украинские власти активно борются не только с советским прошлым, но и с чем-либо, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что украинская власть давно проводит политику насильственной ассимиляции и дерусификации.
Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз