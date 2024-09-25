https://1prime.ru/20240925/plan-851764834.html

Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России

Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России - 25.09.2024, ПРАЙМ

Жена Зеленского выдвинула дерзкие требования России

Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, "присвоенных" Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:07+0300

2024-09-25T11:07+0300

2024-09-25T11:07+0300

политика

россия

украина

елена зеленская

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, "присвоенных" Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале."Важно вернуть Украине художников, которых присвоила себе Россия", — написала Зеленская.Она также добавила, что музеи на Западе уже приписывают российских и советских художников украинскому искусству.Ранее СМИ сообщали, что украинские власти активно борются не только с советским прошлым, но и с чем-либо, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что украинская власть давно проводит политику насильственной ассимиляции и дерусификации.

https://1prime.ru/20240924/ukraina-851746842.html

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россия, украина, елена зеленская