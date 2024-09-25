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Минэк подготовил проект закона о регулировании цифровых платформ

Минэк подготовил проект закона о регулировании цифровых платформ - 25.09.2024, ПРАЙМ

Минэк подготовил проект закона о регулировании цифровых платформ

Минэкономразвития России подготовило проект закона о регулировании деятельности цифровых платформ, рассчитывает, что до конца года документ будет внесен в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:34+0300

2024-09-25T12:34+0300

2024-09-25T12:34+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России подготовило проект закона о регулировании деятельности цифровых платформ, рассчитывает, что до конца года документ будет внесен в Госдуму, сообщил глава министерства Максим Решетников. "Мы обратились, действительно, в аппарат правительства со своими предложениями сделать все-таки единую систему регулирования так называемых посреднических цифровых платформ. То есть это должно касаться одновременно и продажи товаров, и оказания услуг, в том числе агрегаторов такси, туристических агрегаторов и так далее. Вот это все собрать воедино, выработать единую систему понятий и единую систему регулирования в основных моментах", - сказал Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа. По его словам, на сегодняшний момент базовая концепция министерства согласована с Минцифры и с Минпромторгом, а также Минтрудом. "Мы подготовили проект закона... И мы направили его сейчас на согласование ведомствам, еще не для внесения, а для того, чтобы уже собрать конкретные отзывы. И я думаю, что мы в октябре, наверное, уже в правительстве определимся концептуально... Я перед собой, по крайней мере, ставлю задачу, чтобы до конца года документ был представлен в Госдуму", - добавил он. По его словам, в проекте закона описаны вопросы, связанные с защитой прав потребителей и обязанностями платформ проверять качество товаров; урегулирование отношений с продавцами товаров на маркетплейсах. Он привел пример, когда меняются условия - принудительное участие в акциях, скидках. Также в документе отражен вопрос трудовых отношений с поставщиками услуг, в частности самозанятыми.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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