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Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства - 25.09.2024, ПРАЙМ
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства
Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:57+0300
2024-09-25T10:57+0300
2024-09-25T10:57+0300
правительство рф
рыболовство
развитие рыбохозяйственного комплекса
продукция рыболовства
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. Распоряжение о направлении на эти цели 234,1 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии предназначены для рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств, работающих в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также городе Севастополе. Уточняется, что с помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года. Работа идет в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", уточняет кабмин.
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правительство рф, рыболовство, развитие рыбохозяйственного комплекса, продукция рыболовства
Правительство РФ, рыболовство, развитие рыбохозяйственного комплекса, продукция рыболовства
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства
Кабмин РФ направит на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса 234 млн рублей
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на сайте кабмина.
"В 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. Распоряжение о направлении на эти цели 234,1 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии предназначены для рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств, работающих в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также городе Севастополе.
Уточняется, что с помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
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Работа идет в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", уточняет кабмин.