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Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства - 25.09.2024, ПРАЙМ
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства
Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:57+0300
2024-09-25T10:57+0300
правительство рф
рыболовство
развитие рыбохозяйственного комплекса
продукция рыболовства
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. Распоряжение о направлении на эти цели 234,1 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии предназначены для рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств, работающих в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также городе Севастополе. Уточняется, что с помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года. Работа идет в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", уточняет кабмин.
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правительство рф, рыболовство, развитие рыбохозяйственного комплекса, продукция рыболовства
Правительство РФ, рыболовство, развитие рыбохозяйственного комплекса, продукция рыболовства
10:57 25.09.2024
 
Правительство направит поддержку предприятиям рыбохозяйства

Кабмин РФ направит на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса 234 млн рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОсетр
Осетр - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 234,1 миллиона рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, сообщается на сайте кабмина.
"В 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. Распоряжение о направлении на эти цели 234,1 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии предназначены для рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств, работающих в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также городе Севастополе.
Уточняется, что с помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.
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Работа идет в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", уточняет кабмин.
 
Правительство РФрыболовстворазвитие рыбохозяйственного комплексапродукция рыболовства
 
 
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