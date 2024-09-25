https://1prime.ru/20240925/podryv-851770909.html
Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол
Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол - 25.09.2024, ПРАЙМ
Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол
Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:01+0300
2024-09-25T14:01+0300
2024-09-25T14:20+0300
происшествия
северные потоки
теракт на "северных потоках"
фрг
россия
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/83/840318386_0:6:961:546_1920x0_80_0_0_ce11de6efa741f0bb6c267d4297af4f5.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата.По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Нечаев также подчеркнул, что Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов.По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных"."Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине.
https://1prime.ru/20240920/sevpotoki-851683390.html
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/83/840318386_112:0:847:551_1920x0_80_0_0_4621398e8d2fd0809f8a32b8ab51c1a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северные потоки, теракт на "северных потоках", фрг, россия, сотрудничество
Происшествия, Северные потоки, теракт на "Северных потоках", ФРГ, РОССИЯ, сотрудничество
Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол
Посол РФ: подрыв "Северных потоков" привел к убыткам инвесторов и ухудшению связи РФ и ФРГ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата.
По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
РБК: оператор "Северного потока" увеличил сумму требований к страховщикам
Нечаев также подчеркнул, что Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов.
По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных".
"Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине.