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Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол

Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол - 25.09.2024, ПРАЙМ

Подрыв "Северных потоков" разорвал отношения России и ФРГ, заявил посол

Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:01+0300

2024-09-25T14:01+0300

2024-09-25T14:20+0300

происшествия

северные потоки

теракт на "северных потоках"

фрг

россия

сотрудничество

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде и разорвал энергетическое сотрудничество России и Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры – газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий", - говорится в заявлении дипломата.По его словам, очевидно, что опаснейший прецедент – диверсия против объекта критической инфраструктуры – не должен остаться безнаказанным.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Нечаев также подчеркнул, что Москва настаивает на транспарентном международном расследовании терактов на "Северных потоках" с привлечением российских специалистов.По словам дипломата, вызывает обоснованные вопросы в отношении объективности и беспристрастности расследования терактов на газопроводах, "заставляет усомниться в искренности заверений о заинтересованности Берлина в скорейшем установлении и наказании виновных"."Наша страна продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов. Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить "стрелочника" мы не позволим", - говорится в заявлении Нечаева, опубликованном на портале посольства РФ в Берлине.

https://1prime.ru/20240920/sevpotoki-851683390.html

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северные потоки, теракт на "северных потоках", фрг, россия, сотрудничество