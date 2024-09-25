Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/politika-851765420.html
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью
Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:30+0300
2024-09-25T11:37+0300
экономика
зеленая энергетика
климат
ес
электромобили
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8897fb632c22ea86609e96e9892d2be0.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью Financial Times."Все осознают, что если мы не поторопимся, то уже через несколько месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских столицах мы увидим не только фермеров с их тракторами, но и рабочих... Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - подчеркнул итальянский министр.Он обратил внимание на то, что дорожная карта зеленой сделки (Green Deal) уже показала свой противоречивый характер. Продиктованные зеленой политикой решения стали причиной кризиса на рынке автомобилей и электрокаров."Данные говорят сами за себя... Уже понятно, что дорожная карта... не устойчива", - подчеркнул министр, добавив, что активный ввоз электромобилей в европейские страны без развития внутренних цепочек поставок поставит ЕС в зависимое положение от Китая.
https://1prime.ru/20240925/mazut-851763857.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77122/16/771221654_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_e029097f2ea4c3cd851debbbe6b78cb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
зеленая энергетика, климат, ес, электромобили
Экономика, зеленая энергетика, климат, ЕС, электромобили
11:30 25.09.2024 (обновлено: 11:37 25.09.2024)
 
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью

Урсо: зеленая политика ЕС угрожает сотням тысяч рабочих мест

© fotolia.com / tomasТЭЦ
ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© fotolia.com / tomas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью Financial Times.
"Все осознают, что если мы не поторопимся, то уже через несколько месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских столицах мы увидим не только фермеров с их тракторами, но и рабочих... Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - подчеркнул итальянский министр.
Он обратил внимание на то, что дорожная карта зеленой сделки (Green Deal) уже показала свой противоречивый характер. Продиктованные зеленой политикой решения стали причиной кризиса на рынке автомобилей и электрокаров.
"Данные говорят сами за себя... Уже понятно, что дорожная карта... не устойчива", - подчеркнул министр, добавив, что активный ввоз электромобилей в европейские страны без развития внутренних цепочек поставок поставит ЕС в зависимое положение от Китая.
Нефтепереработка
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос
10:30
 
Экономиказеленая энергетикаклиматЕСэлектромобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала