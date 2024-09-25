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"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью

"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью

Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:30+0300

2024-09-25T11:30+0300

2024-09-25T11:37+0300

экономика

зеленая энергетика

климат

ес

электромобили

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью Financial Times."Все осознают, что если мы не поторопимся, то уже через несколько месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских столицах мы увидим не только фермеров с их тракторами, но и рабочих... Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - подчеркнул итальянский министр.Он обратил внимание на то, что дорожная карта зеленой сделки (Green Deal) уже показала свой противоречивый характер. Продиктованные зеленой политикой решения стали причиной кризиса на рынке автомобилей и электрокаров."Данные говорят сами за себя... Уже понятно, что дорожная карта... не устойчива", - подчеркнул министр, добавив, что активный ввоз электромобилей в европейские страны без развития внутренних цепочек поставок поставит ЕС в зависимое положение от Китая.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зеленая энергетика, климат, ес, электромобили