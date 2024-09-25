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"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью
Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:30+0300
2024-09-25T11:30+0300
2024-09-25T11:37+0300
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зеленая энергетика
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью Financial Times."Все осознают, что если мы не поторопимся, то уже через несколько месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских столицах мы увидим не только фермеров с их тракторами, но и рабочих... Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - подчеркнул итальянский министр.Он обратил внимание на то, что дорожная карта зеленой сделки (Green Deal) уже показала свой противоречивый характер. Продиктованные зеленой политикой решения стали причиной кризиса на рынке автомобилей и электрокаров."Данные говорят сами за себя... Уже понятно, что дорожная карта... не устойчива", - подчеркнул министр, добавив, что активный ввоз электромобилей в европейские страны без развития внутренних цепочек поставок поставит ЕС в зависимое положение от Китая.
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зеленая энергетика, климат, ес, электромобили
Экономика, зеленая энергетика, климат, ЕС, электромобили
"Угрожает сотням тысяч". В ЕС столкнулись с новой опасностью
Урсо: зеленая политика ЕС угрожает сотням тысяч рабочих мест
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Ограничение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года приведет к масштабной безработице в автомобильном секторе, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью Financial Times
.
"Все осознают, что если мы не поторопимся, то уже через несколько месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских столицах мы увидим не только фермеров с их тракторами, но и рабочих... Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - подчеркнул итальянский министр.
Он обратил внимание на то, что дорожная карта зеленой сделки (Green Deal) уже показала свой противоречивый характер. Продиктованные зеленой политикой решения стали причиной кризиса на рынке автомобилей и электрокаров.
"Данные говорят сами за себя... Уже понятно, что дорожная карта... не устойчива", - подчеркнул министр, добавив, что активный ввоз электромобилей в европейские страны без развития внутренних цепочек поставок поставит ЕС в зависимое положение от Китая.
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