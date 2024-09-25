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В России вырастет пошлина на экспорт шрота

В России вырастет пошлина на экспорт шрота - 25.09.2024, ПРАЙМ

В России вырастет пошлина на экспорт шрота

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - повысится до 2927,6 рубля за тонну, следует из... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:44+0300

2024-09-25T14:44+0300

2024-09-25T14:44+0300

экономика

россия

шрот

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - повысится до 2927,6 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в октябре рассчитана при индикативной цене 862,2 доллара за тонну. В сентябре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 823,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в октябре рассчитана по индикативной цене 217,4 доллара за тонну. Ее значение в сентябре составляет 2880,7 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 222,3 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шрот