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В России вырастет пошлина на экспорт шрота - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В России вырастет пошлина на экспорт шрота
В России вырастет пошлина на экспорт шрота - 25.09.2024, ПРАЙМ
В России вырастет пошлина на экспорт шрота
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - повысится до 2927,6 рубля за тонну, следует из... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T14:44+0300
2024-09-25T14:44+0300
экономика
россия
шрот
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - повысится до 2927,6 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в октябре рассчитана при индикативной цене 862,2 доллара за тонну. В сентябре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 823,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в октябре рассчитана по индикативной цене 217,4 доллара за тонну. Ее значение в сентябре составляет 2880,7 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 222,3 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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россия, шрот
Экономика, РОССИЯ, шрот
14:44 25.09.2024
 
В России вырастет пошлина на экспорт шрота

Минсельхоз: в России в октябре вырастет пошлина на экспорт шрота

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШрот
Шрот - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - повысится до 2927,6 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в октябре рассчитана при индикативной цене 862,2 доллара за тонну. В сентябре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 823,6 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в октябре рассчитана по индикативной цене 217,4 доллара за тонну. Ее значение в сентябре составляет 2880,7 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 222,3 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
 
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