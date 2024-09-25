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Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда

Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда - 25.09.2024, ПРАЙМ

Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда

Импорт Россией из Китая товаров для защиты от дождя - дождевиков, зонтов и сапог - по итогам августа вырос до максимальных за год значений, подсчитало РИА... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T05:06+0300

2024-09-25T05:06+0300

2024-09-25T05:06+0300

экономика

россия

китай

поставки

дождь

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией из Китая товаров для защиты от дождя - дождевиков, зонтов и сапог - по итогам августа вырос до максимальных за год значений, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Поставки дождевиков, зонтов и водонепроницаемой обуви из Китая в Россию по итогам августа 2024 года достигли чуть более 100 миллионов долларов. Это стало максимальным месячным объемом поставок с июля прошлого года, когда они достигли 114,9 миллиона долларов. При этом в августе этого года по сравнению с августом прошлого спрос на китайские товары от дождя увеличился: объемы импорта выросли на 13,2%. Подавляющая доля импорта пришлась на дождевики: их в августе было поставлено на 97,3 миллиона долларов - на 11,4% больше, чем годом ранее, и на треть больше, чем в июле. Китайских зонтов Россия приобрела на 2,4 миллиона долларов - на 32,8% больше, чем год назад. А резиновых сапог - лишь на 313,2 тысячи долларов, в 16,5 раза больше, чем в прошлом августе, но в 2,2 раза меньше, чем месяцем ранее. Вместе с тем всего по итогам первых восьми месяцев этого года Москва сократила закупки у Пекина товаров для защиты от дождя на 43,6%, до 364,9 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20240924/kitay-851745173.html

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россия, китай, поставки, дождь