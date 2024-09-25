https://1prime.ru/20240925/postavki-851758832.html
Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда
Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда - 25.09.2024, ПРАЙМ
Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда
Импорт Россией из Китая товаров для защиты от дождя - дождевиков, зонтов и сапог - по итогам августа вырос до максимальных за год значений, подсчитало РИА... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T05:06+0300
2024-09-25T05:06+0300
2024-09-25T05:06+0300
экономика
россия
китай
поставки
дождь
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/79/837977929_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_17088418709022369ce5671cf791c45d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией из Китая товаров для защиты от дождя - дождевиков, зонтов и сапог - по итогам августа вырос до максимальных за год значений, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Поставки дождевиков, зонтов и водонепроницаемой обуви из Китая в Россию по итогам августа 2024 года достигли чуть более 100 миллионов долларов. Это стало максимальным месячным объемом поставок с июля прошлого года, когда они достигли 114,9 миллиона долларов. При этом в августе этого года по сравнению с августом прошлого спрос на китайские товары от дождя увеличился: объемы импорта выросли на 13,2%. Подавляющая доля импорта пришлась на дождевики: их в августе было поставлено на 97,3 миллиона долларов - на 11,4% больше, чем годом ранее, и на треть больше, чем в июле. Китайских зонтов Россия приобрела на 2,4 миллиона долларов - на 32,8% больше, чем год назад. А резиновых сапог - лишь на 313,2 тысячи долларов, в 16,5 раза больше, чем в прошлом августе, но в 2,2 раза меньше, чем месяцем ранее. Вместе с тем всего по итогам первых восьми месяцев этого года Москва сократила закупки у Пекина товаров для защиты от дождя на 43,6%, до 364,9 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240924/kitay-851745173.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/79/837977929_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e948af388562a7235126c1d8bdc5d0fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, поставки, дождь
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, поставки, дождь
Поставки зонтов и дождевиков из Китая в РФ в августе достигли рекорда
Поставки дождевиков, зонтов и водонепроницаемой обуви из Китая в РФ достигли $100 млн
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Импорт Россией из Китая товаров для защиты от дождя - дождевиков, зонтов и сапог - по итогам августа вырос до максимальных за год значений, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Поставки дождевиков, зонтов и водонепроницаемой обуви из Китая в Россию по итогам августа 2024 года достигли чуть более 100 миллионов долларов. Это стало максимальным месячным объемом поставок с июля прошлого года, когда они достигли 114,9 миллиона долларов.
При этом в августе этого года по сравнению с августом прошлого спрос на китайские товары от дождя увеличился: объемы импорта выросли на 13,2%.
Подавляющая доля импорта пришлась на дождевики: их в августе было поставлено на 97,3 миллиона долларов - на 11,4% больше, чем годом ранее, и на треть больше, чем в июле. Китайских зонтов Россия приобрела на 2,4 миллиона долларов - на 32,8% больше, чем год назад. А резиновых сапог - лишь на 313,2 тысячи долларов, в 16,5 раза больше, чем в прошлом августе, но в 2,2 раза меньше, чем месяцем ранее.
Китай начал расследование в отношении владельца Tommy Hilfiger
Вместе с тем всего по итогам первых восьми месяцев этого года Москва сократила закупки у Пекина товаров для защиты от дождя на 43,6%, до 364,9 миллиона долларов.