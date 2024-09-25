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В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН
В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН
Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский подвергает сомнению право России, являющейся преемницей СССР, иметь место постоянного члена... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T07:40+0300
2024-09-25T07:40+0300
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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский подвергает сомнению право России, являющейся преемницей СССР, иметь место постоянного члена Совета Безопасности ООН.Так, в ходе заседании СБ по украинскому кризису Сикорский выступал после российского постпреда - Василия Небензи. Позже журналисты отметили, что польский министр уже во второй раз выступает после российского представителя и имеет возможность дать комментарий его заявлениям."Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами", - объяснил сам Сикорский. Помимо России, постоянными членами СБ ООН являются США, Великобритания, Китай и Франция.
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оон, совбез оон, василий небензя, польша, россия
Политика, ООН, Совбез ООН, Василий Небензя, ПОЛЬША, РОССИЯ
07:40 25.09.2024
 
В Польше подвергли сомнению право России быть членом Совбеза ООН

Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом СБ ООН

© Flickr МИД России | Перейти в медиабанк#Совет Безопасности ООН
#Совет Безопасности ООН
© Flickr МИД России
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ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский подвергает сомнению право России, являющейся преемницей СССР, иметь место постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Так, в ходе заседании СБ по украинскому кризису Сикорский выступал после российского постпреда - Василия Небензи. Позже журналисты отметили, что польский министр уже во второй раз выступает после российского представителя и имеет возможность дать комментарий его заявлениям.
"Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами", - объяснил сам Сикорский.
Помимо России, постоянными членами СБ ООН являются США, Великобритания, Китай и Франция.
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