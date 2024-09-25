https://1prime.ru/20240925/pravo-851767878.html

"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности

"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности - 25.09.2024, ПРАЙМ

"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности

Российская сторона намерена как можно быстрее заключить договор в области стратегической безопасности, однако американская сторона не дает ответ на направленные | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:24+0300

2024-09-25T12:24+0300

2024-09-25T12:24+0300

политика

дмитрий песков

стратегическая стабильность

сша

россия

приостановка дснв

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российская сторона намерена как можно быстрее заключить договор в области стратегической безопасности, однако американская сторона не дает ответ на направленные запросы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Вашингтон готов к возобновлению переговоров с Москвой по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома, подчеркивал, что США ждут ответных действий Владимира Путина."Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации", - объявил Песков.Он также подчеркнул, что для обеспечения стратстабильности необходима правовая база. Ответственность за ее построение лежит, в частности, на России и США.Москва также не поддерживает двойные стандарты США и Британии в трактовке международного права, подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20240925/peskov-851767650.html

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дмитрий песков, стратегическая стабильность, сша, россия, приостановка дснв