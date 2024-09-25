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"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности
"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности - 25.09.2024, ПРАЙМ
"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности
Российская сторона намерена как можно быстрее заключить договор в области стратегической безопасности, однако американская сторона не дает ответ на направленные | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:24+0300
2024-09-25T12:24+0300
политика
дмитрий песков
стратегическая стабильность
сша
россия
приостановка дснв
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российская сторона намерена как можно быстрее заключить договор в области стратегической безопасности, однако американская сторона не дает ответ на направленные запросы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Вашингтон готов к возобновлению переговоров с Москвой по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома, подчеркивал, что США ждут ответных действий Владимира Путина."Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации", - объявил Песков.Он также подчеркнул, что для обеспечения стратстабильности необходима правовая база. Ответственность за ее построение лежит, в частности, на России и США.Москва также не поддерживает двойные стандарты США и Британии в трактовке международного права, подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, стратегическая стабильность, сша, россия, приостановка дснв
Политика, Дмитрий Песков, Стратегическая стабильность, США, РОССИЯ, приостановка ДСНВ
12:24 25.09.2024
 
"В одном котле": Песков озвучил условие переговоров по стратстабильности

Песков: Россия и США несут ответственность за правовую базу стратстабильности

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВМФ в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российская сторона намерена как можно быстрее заключить договор в области стратегической безопасности, однако американская сторона не дает ответ на направленные запросы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Вашингтон готов к возобновлению переговоров с Москвой по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома, подчеркивал, что США ждут ответных действий Владимира Путина.
"Это нужно все обсуждать вместе в одном котле, в этом заключается позиция Российской Федерации", - объявил Песков.
Он также подчеркнул, что для обеспечения стратстабильности необходима правовая база. Ответственность за ее построение лежит, в частности, на России и США.
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Москва также не поддерживает двойные стандарты США и Британии в трактовке международного права, подчеркнул Песков.
 
ПолитикаДмитрий ПесковСтратегическая стабильностьСШАРОССИЯприостановка ДСНВ
 
 
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