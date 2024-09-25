https://1prime.ru/20240925/predsedatel-851764105.html

СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок

СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок - 25.09.2024, ПРАЙМ

СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок

Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласным решением избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Пост председателя спикер... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T10:33+0300

2024-09-25T10:33+0300

2024-09-25T10:33+0300

валентина матвиенко

совет федерации

спикер

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласным решением избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Пост председателя спикер занимает с 2011 года.Таким образом, Матвиенко вновь подтвердила свои полномочия. Ранее также стало известно, что Александр Беглов, вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга, наделил спикера Совфеда полномочиями представителя исполнительной власти региона в СФ.

https://1prime.ru/20240801/tsb-850589809.html

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валентина матвиенко, совет федерации, спикер