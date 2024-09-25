https://1prime.ru/20240925/predsedatel-851764105.html
СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок
СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок - 25.09.2024, ПРАЙМ
СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок
Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласным решением избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Пост председателя спикер... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T10:33+0300
2024-09-25T10:33+0300
2024-09-25T10:33+0300
валентина матвиенко
совет федерации
спикер
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласным решением избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Пост председателя спикер занимает с 2011 года.Таким образом, Матвиенко вновь подтвердила свои полномочия. Ранее также стало известно, что Александр Беглов, вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга, наделил спикера Совфеда полномочиями представителя исполнительной власти региона в СФ.
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валентина матвиенко, совет федерации, спикер
Валентина Матвиенко, Совет Федерации, спикер
СФ избрал Матвиенко председателем палаты на новый срок
Совфед единогласно избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе пленарного заседания единогласным решением избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Пост председателя спикер занимает с 2011 года.
Таким образом, Матвиенко вновь подтвердила свои полномочия. Ранее также стало известно, что Александр Беглов, вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга, наделил спикера Совфеда полномочиями представителя исполнительной власти региона в СФ.
Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ