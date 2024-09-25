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Минсельхоз оценил рост объема поставок продовольствия за рубеж

Минсельхоз оценил рост объема поставок продовольствия за рубеж - 25.09.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил рост объема поставок продовольствия за рубеж

Поставка продовольствия на зарубежные рынки с начала года выросла на 7%, до 74 миллионов тонн, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут в докладе о результатах... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:14+0300

2024-09-25T14:14+0300

2024-09-25T14:14+0300

экономика

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставка продовольствия на зарубежные рынки с начала года выросла на 7%, до 74 миллионов тонн, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут в докладе о результатах реализации госпрограммы АПК членам комитета Госдумы по аграрным вопросам. "О динамике 2024 года... На зарубежные рынки поставлено 74 миллиона тонн продовольствия. Это на 7% больше, чем (за тот же период - ред.) годом ранее", - говорится в сообщении. По её словам, за прошлый всего на зарубежные рынки было поставлено более 100 миллионов тонн продовольствия. И по итогам прошедшего сезона Россия впервые стала лидером по экспорту ячменя и гороха. Также, говоря о динамике текущего года, глава Минсельхоза отметила: за первые его семь месяцев сельхозпроизводство увеличилось на 2%, выпуск продуктов питания - почти на 5%. Лут добавила, что урожаи основных культур обеспечат российский рынок и позволят сохранить значительный экспортный потенциал. Кроме того, продолжается развитие экспорта, в том числе за счет освоения новых рынков в Африке, Азии и Персидском заливе. В своем докладе Лут также указала, что по итогам прошлого года были достигнуты все целевые показатели госпрограммы развития сельского хозяйства. В частности, по оценке Минэкономразвития, госпрограмма заняла пятое место по эффективности реализации, финансирование превысило 440 миллиардов рублей, а освоение составило 99,9%. По словам Лут, сельхозпроизводство выросло на 10,2% к базовому 2020 году, выпуск продукции пищепрома - на 12,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз